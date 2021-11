Después de cuatro años de noviazgo, Michelle y Salomón, decidieron unir sus vidas en matrimonio con una hermosa ceremonia en el Templo de San José María Escrivá, amenizada por el coro Vivaldi y oficiada por el sacerdote Luis Rodrigo Núñez, quien les ofreció un mensaje de amor al unir sus vidas, y acompañada por sus padres, José Martínez y Mely González, José Salame y Marisol Cuevas, además de otros familiares y amigos.

Para celebrar, Michelle y Salomón, organizaron una gran fiesta de la mano del wedding planner Peter de Anda, quien decoró el lugar de manera espectacular, que tanto los recién casados como los invitados disfrutaron al máximo. El delicioso menú fue servido por la I Latina, mientras que el ambiente estuvo a cargo de la música de Beloit y el DJ Santi López.

El instante emotivo de la velada, fue el momento del vals cuando bailaron con su familia para despedirse de ellos representativamente y comenzar una vida juntos. Por su parte, Salomón bailó con su mamá Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel, después con su hermana Vive de Napoleón, mientras Michelle bailó con su papá Solo Tú de Carlos Rivera, Qué bonito es querer de Melendi con su hermano y Something just like this de Coldplay con su padrastro y su mamá como broche de oro. Para después los recién casados, bailar su primera pieza como esposos con el tema Hasta mi final de Il Divo.

Salomón le dio el anillo a Michelle hace aproximadamente un año, a partir de ahí empezaron los preparativos para este gran día. La novia lució un vestido de Velum Marchesa Couture y joyas de Elja. Los recién casados disfrutan su luna de miel en Miami y en las Islas Turcas y Caicos.

