Recientemente se llevó a cabo la conferencia No queremos hijos felices organizada por Mi Planeta Juguetería, la cual fue impartida por la escritora y conferencista Valeria Stoopen Barois mejor conocida como “L’Amargeitor”.

Las anfitrionas -Eugenia Cavazos y Fernanda Rodríguez- recibieron cordialmente a los invitados, quienes estuvieron atentos a la charla, en la que de una forma muy franca y con sentido del humor, Valeria habló de por qué no se quiere tener hijos felices, sino hijos que sepan resolver problemas, enfrentarse a las situaciones ellos solos, que se den cuenta que la vida no es siempre “color rosa” y que está bien no ser felices siempre.

Mi Planeta busca lo mejor para el crecimiento de los niños, por lo que realiza eventos que eduquen y entretengan a niños y papás, buscando crear una mejor sociedad para todos. Por su parte, Valeria Stoopen Barois “L’Amargeitor”, es una escritora y bloguera muy culta y leída. Que escribe artículos en The Huffington Post, además de compartir un divertido podcast llamado La burra arisca. Aborda temas de interés, de la vida cotidiana a mediana edad y los retos de la sociedad actual. Todo su contenido lo hace desde un punto de vista natural, honesto y con sentido del humor. Actualmente promociona su primer libro Las cosas que no nos dijeron (y otras que sí, pero no son ciertas) de Editorial Aguilar.

EVENTO: CONFERENCIA “NO QUEREMOS HIJOS FELICES BY @L’AMARGEITOR OCURRIÓ EN: Auditorio Charles Chaplin ANFITRIONES: Eugenia Cavazos, Valeria Stoopen Barois y Fer Rodríguez

