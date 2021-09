Después de dos años de noviazgo, Mariana y Kamal decidieron dar un gran paso y compartir sus vidas en matrimonio, por lo que disfrutaron de una bella ceremonia eclesiástica en la Parroquia de Santo Santiago Apóstol en Tequila, Jalisco, la cual fue oficiada por el presbítero Alfredo Hernández y amenizada por el coro Benedictus.

Los enamorados estuvieron acompañados por sus papás, Jesús Ramírez y Ana Tere Silva, Emad Kamal Elhashwa e Irene Patricia Villarreal, además de amigos y familiares.

Para celebrar su enlace nupcial, realizaron una fiesta en Hacienda Centenario, organizada por el wedding planner Peter de Anda. Después de la ceremonia religiosa se ofreció un coctel para los invitados, y posteriormente, se llevó a cabo la recepción, en la que los invitados deleitaron de una cena de cuatro tiempos.

El momento emotivo llegó cuando Mariana bailó con su papá la canción I’ll alway’s be your baby de Natalie Grant y Kamal bailó con su mamá el tema Because you love me de Celine Dione, de esta manera, los recién casados se despedieron de sus papás para comenzar una vida como esposos y ellos bailaron el tema Para Siempre de Christian Daniel. Durante todo el evento, Mariana lució hermosa con un vestido adquirido en Nueva York, los aretes de su abuela y el ramo de Peter de Anda.

Los invitados disfrutaron en grande y bailaron toda la noche con la música de Santi DJ.

Mariana y Kamal se conocieron en una boda en Torreón, después de un bonito noviazgo Kamal decidió proponerle matrimonio a Mariana en octubre del año pasado en Punta de Mita. Ahora, los recién casados disfrutan su luna de miel en Europa.