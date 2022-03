Se dieron el “sí, acepto” en una hermosa ceremonia en la Parroquia de San Andrés Apóstol en Ajijic, Jalisco, oficiada por el presbítero Miguel Sención, acompañados de sus papás, Michel Issa y Luz Elena Rubio, y Ted y Teresa Schwingenschloegl, así como de amigos y familiares.

Para celebrar organizaron una gran fiesta junto al wedding planner Javier Cuevas Tezier, en la que se lució la decoración de Vincent Eventos.

Los invitados deleitaron un delicioso menú conformado por tamal en mole de la abuela, mil hojas al pibil y achiote, crema aterciopelada de hongos, mero al limón negro, filete de res a la mostaza antigua, pan de elote con alberca de vainilla y bizcocho de oro negro.

El momento emotivo llegó cuando Luz Elena bailó My Girl de The Temptations con su papá, September de Earth, Wind & Fire con su mamá, mientras Jeff bailó You are my first, my last my everything de Barry White con su mamá. Después Luz Elena y Jeff bailaron su primera pieza como esposos con una melodía original. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una velada con la música de un DJ y de mariachi.

Al día siguiente hubo torna boda, y al siguiente se organizó un viaje a Tequila con los invitados que asistieron de fuera.

Luz Elena portó un vestido de Marquesa y Pronovias, joyas de su abuela materna y un ramo de su tía. Los recién casados se conocieron en un set de filmación en Vancouver, Canadá, donde radican, ya que hace algunos años Luz Elena se mudó a Canadá. Luz es asistente de cámaras y Jeff jefe de logística. El anillo de compromiso Jeff se lo dio en el muelle favorito de Luz en Vancouver.

Evento: Boda de Luz Elena Issa Rubio y Jeff Schwingenschloegl. Lugar: La Reserva Club Privado. Fecha: 19 de febrero de 2022. Invitados: 250.

CP