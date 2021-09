Después de más de un año y medio de novios, Fernanda Landa Torres y Juan Pablo Enríquez Sierra, unieron sus vidas en matrimonio en el Templo de la Santa Cruz, en una hermosa ceremonia oficiada por el padre Lolo, que estuvo amenizada por la música del coro Vivaldi. Los novios estuvieron acompañados de sus papás, Fernando Landa y Laura Torres, Eduardo Enríquez y Cristina Sierra, familiares y amigos.

Para celebrar organizaron una gran fiesta de la mano del wedding planner Jorge Barajas de La Negra Eventos. Fernanda lució un vestido de Benito Santos y aretes de su mamá, por su parte, Juan Pablo portó un ajuar de La Sartoria.

Los invitados muy contentos por este evento disfrutaron de un delicioso banquete servido por La Cocina de Guille acompañado por vino tinto, espumoso, tequila, whisky y cerveza.

El momento más esperado llegó con el baile de Fernanda y su papá, My first my last my everything de Barry White, mientras Juan Pablo bailó con su mamá el tema Que me alcance la vida de Sin Bandera. Finalmente, los recién casados bailaron su primera pieza como esposos con la canción Te Esperaba de Carlos Rivera.

Los ahora esposos disfrutan su luna de miel en Rivera Maya, Europa y Turquía.

Los recién casados se conocieron al coincidir en temas laborales, y Juan Pablo le pidió a Fernanda ser su esposa en un viaje con amigos a Valle de Guadalupe en febrero pasado.