El pasado 11 de noviembre, la Parroquia San Javier de las Colinas se llenó de emoción y espiritualidad para celebrar la primera comunión de Paulina Cosío Corella. Acompañada por sus padres, Salvador Cosío Gaona y Paulina Corella Gómez, y sus padrinos, Michelle Greicha Frangie y Álvaro Corella Gómez, Paulina recibió este sacramento con gran entusiasmo. La misa, oficiada por el Padre Andrés Villarreal, fue un momento de conexión con lo divino. Posteriormente, en Calathea, la fiesta continuó con juegos y entretenimiento para los 120 invitados. Flower Truck by Flor de Maracuyá permitió a los niños crear sus propios bouquets de flores, mientras que el show de aves y los talleres de HOP fun to go y Plastimania mantuvieron la diversión en alto. La celebración culminó con un delicioso menú, donde los adultos disfrutaron de Panela en salsa verde con nopal y Torta de elote bañada en salsa roja con rajas y frijolitos, mientras que los niños se deleitaron con wafles, molletes y chocomilk, además de un candy bar, nieves y churros. Sin duda, una primera comunión llena de amor y gratitud.

Evento: Primera Comunión de Paulina Cosío Corella. Fecha: 11 de noviembre 2023. Hora: 9 am. Invitados: 120.

