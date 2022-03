Se comprometieron de por vida en una hermosa ceremonia en la capilla de la Hacienda La Santa Cruz, oficiada por monseñor Óscar Sánchez Barba, quien les ofreció un bello mensaje de amor, la ceremonia estuvo amenizada con la música del coro Vivaldi.

Acompañados por sus papás, Marcos Sánchez y María del Carmen Hoyos, Carlos Arturo Muñoz Rangel y Carmen Bañuelos, familiares y amigos, los novios vivieron el día más importante de sus vidas, y para celebrar organizaron una gran fiesta junto a la wedding planner Titi Espinosa.

Los invitados deleitaron un rico banquete de Fuziones, mientras de fondo escuchaban la música de The Sugars. El momento emotivo y más esperado ocurrió cuando Estefanía y Carlos bailaron su primera pieza como esposos con el tema I’ll never not love you de Michael Bubble. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de la pista de baile con la música del DJ Alonzo.

Estefanía portó un vestido de Pronovias, aretes de perlas, un anillo de su abuela paterna y un ramo de Michelle Pourroy. Recibió el anillo de compromiso hace apróximadamente un año en Valle de Guadalupe, en el viñedo Bruma.

Los recién casados disfrutan su luna de miel en Holbox y posteriormente harán un road trip por Italia.

Evento: Boda de Estefanía Sánchez Hoyos y Carlos Arturo Muñoz Bañuelos. Lugar: Hacienda de La Santa Cruz. Fecha: 12 de marzo de 2022. Invitados: 360.

