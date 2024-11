Guadalajara Country Club presentó la segunda edición de UGGA Fashion Night By Macame un evento que no sólo celebra la moda, sino que también exalta el diseño de lujo mexicano en uno de los espacios más exclusivos de Guadalajara: el Guadalajara Country Club. Esa noche, con la temática The Blockout, los asistentes tuvieron la oportunidad de admirar lo mejor de las colecciones Fall Winter 2024 de sus más prestigiosos diseñadores nacionales, en un ambiente que reflejó la elegancia y sofisticación por la que UGGA es reconocida.

UGGA Concept Store es una empresa orgullosamente mexicana, dedicada a impulsar y promover el talento nacional en el mundo de la moda de lujo. Los eventos de UGGA, como el UGGA Fashion Night Guadalajara Country Club, se distinguen por su alta categoría, no sólo en la calidad de los diseños presentados, sino también en la experiencia que brindan a sus invitados. Desde la puesta en escena hasta la selección minuciosa de los looks, cada detalle fue pensado para ofrecer una experiencia única y de lujo, consolidando su misión de apoyar y proyectar el talento de los diseñadores nacionales al mundo.

Desfile de Moda: El evento contó con una pasarela de lujo donde se presentarán 80 exclusivos diseños de reconocidas marcas nacionales. Los asistentes podrán disfrutar de una muestra de lo mejor de la moda mexicana.

Pantallas LED: La pasarela estuvo equipada con pantallas LED de alta definición, cuidadosamente ubicadas para potenciar la presentación de los diseños y de los patrocinios. Estas pantallas, junto con una producción audiovisual, crearon un entorno visualmente espectacular que complementó la experiencia del desfile.

Cóctel de bienvenida: Los invitados fueron recibidos con un exclusivo cóctel de bienvenida, cortesía de la prestigiosa empresa de tequila 7 Leguas.

Convocatoria: Se recibieron aproximadamente a 350 invitados VIP, quienes disfrutaron de una noche inolvidable en un ambiente exclusivo y de alta categoría, garantizando una experiencia excepcional para todos los asistentes.

Evento: 2a edición de UGGA Fashion Night. Fecha: 6 de noviembre. Lugar: Guadalajara Country Club. Cita: 19:00 horas.

