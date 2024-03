Para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se le celebra el día 21 de marzo, se realizó esta 4ª Caminata con la finalidad de dar visibilidad a las personas, promover la acción social para la toma de conciencia sobre las necesidades de inclusión y la promoción de sus derechos. Asimismo para unir a la comunidad Down, donde las familias se fortalecen al reunirse unas con otras, sabiendo que no están solas.

El evento se realizó el domingo 3 de marzo, iniciando a las 9:30 am del parque Altamira caminando hacia la unidad deportiva El Polvorín.

El recorrido estuvo ambientado con batucadas y zanqueros, y se reunieron más de mil 300 personas, desde bebés, niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down reunidos con sus familias.

El lema de este año, definido por las Naciones Unidas es "No somos un estereotipo, somos mucho más”, mensaje que se plasmó en las playeras amarillas que desfilaron por todo el evento.

En El Polvorín los recibió la banda de música de la policía de Zapopan para continuar con el acto protocolario en el cual los acompañó el Lic. Bernardo Álvarez, director de inclusión a personas con discapacidad y la Lic. Paloma Romo, en representación de la presidenta municipal interina de Zapopan, la Lic. Ana Isaura Amador, donde el consejo de la asociación brindo unas palabras de sensibilización e invitó a todos los asistentes a trabajar juntos por la inclusión.

El gobierno de Zapopan facilitó muchas actividades entre bricolines, ludotecas, actividades culturales, motobomba, exhibición de animales exóticos, dj y clases de salsa, show de la unidad táctica canina y mucho más. Además hubo un partido de exhibición de futbol y de béisbol que animaron a todas las familias, que pasaron un día de fiesta maravilloso lleno de entusiasmo y sintiendo mucho orgullo por su familia con Síndrome de Down.

La asociación ofrece acompañamiento a padres, capacitaciones, terapias, capacitaciones a escuelas, además de realizar eventos de sensibilización constantes para abrir espacios de inclusión y oportunidades para que las personas con SD puedan tener un mejor desarrollo y puedan lograr su potencial. Cabe destacar que esta asociación tiene siete años trabajando en pro de la inclusión y la unión de la comunidad Down.

CP