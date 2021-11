Lo mejor del esquí acuático a nivel mundial se reunió en Boca Laguna, ubicado en el municipio de Chapala, para realizar la esperada edición 2021 del Campeonato Panamericano de Esquí Acuático, donde se realizó por una semana este importante deporte reuniendo en ese lugar a los mejores que tanto se apasionan por esta disciplina sobre las aguas.

Participaron 100 atletas originarios de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y Perú, los fines de semana del 28 al 31 de Octubre y del 4 al 7 de Noviembre siendo la primera fecha el campeonato de la categoría Senior (35 años en adelante) y la segunda fecha el “Abierto” de las categorías sub 14, juvenil sub 17, la sub 21, además del Open en donde participaron los campeones mundiales.

Los resultados llegaron y México logró Tres medallas de Oro en el Campeonato Panamericano de Esquí Acuático con Patricio y Pablo Font en la modalidad de Figuras en las categorías Sub-17, Sub-21 y OPEN.

La adrenalina fue una de las constantes, ya que se vivió mucha emoción y los deportistas lucharon no sólo por mantenerse sino por mejorar en cada oportunidad.

Fueron seis días intensos de competencia donde Boca Laguna se vuelve un lugar de fiesta de esquí acuático porque es un evento esperado año con año. ¡Felicidades a todos los atletas!