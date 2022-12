El pasado 21 de octubre, Candlelight llevó a cabo su concierto de violines “Un viaje de Bach a los Beatles”, donde se interpretaron diferentes obras de Johann Sebastian Bach y algunas de las mejores canciones de los Beatles, como “All You Need Is Love”, “Yesterday”, “Come Together” o “Let It Be”.

La cita fue en el auditorio del club privado San Javier, donde se vivió una experiencia 360 a la luz de las velas. Previo al concierto los presentes disfrutaron de un cóctel de bienvenida, y posteriormente disfrutaron de una cena especial una vez que el evento había finalizado.

Candlelight son conciertos de violín y otros instrumentos de cuerda a la luz de las velas, en donde se interpretan covers de otros artistas y grupos musicales como ABBA, Queen, Taylor Swift y clásicos como Vivaldi.

Cada show se lleva a cabo en diferentes locaciones de la ciudad, como el Ex Convento de Santa Teresa o Mansión Magnolia, que se vuelven todavía más especiales cuando están iluminados por cientos de velas creando un ambiente mágico y multisensorial.

Evento: Concierto Candlelight. Fecha: 21 de octubre de 2022. Lugar: Club privado San Javier.

AD