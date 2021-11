Angela Arenas y Mauricio Barba decidieron compartir sus vidas para siempre después de tres años de noviazgo y se comprometieron en matrimonio a través de una hermosa ceremonia religiosa en el Templo de Nuestra Señora de la Purísima, la cual fue oficiada por el sacerdote Luis Rodrigo Nuñez y amenizada por la música del Coro Ansgarius.

En compañía de sus papás, Alejandro Arenas y Angela Ma. Aparicio, Pablo Barba y Rosa Elena Rodríguez, familiares y amigos, la pareja dijo “Sí, acepto”, por lo que para celebrar organizaron una gran fiesta, junto al wedding planner Pipe Herrera.

Los invitados disfrutaron de un cóctel de bienvenida con la música de mariachi, para después deleitar de un menú servido por Fusiones, el cual estuvo amenizado por el violín y el saxofón de Emilio Pelaez y Juan Pablo Hernández.

El momento emotivo llegó cuando Angela y Mauricio bailaron su primera pieza como esposos con el tema Can’t take my eyes off you de Frankie Valli, para después dar paso a la pista de baile y gozar de la música del DJ Atmosphere.

Angela y Mauricio se conocen de toda la vida, ya que han sido vecinos desde siempre y las familias han tenido una relación de amistad desde sus abuelos.

Para este día tan especial, Angela vistió un vestido diseñado por ella misma, portó joyas de su abuela materna al igual que el tocado y la mantilla, mientras Mauricio portó en su atuendo, una abotonadura del traje de charro hecha en plata de su abuelo paterno.

Los recién casados disfrutan su luna de miel en Oaxaca y Mérida.

