Hace unos días se llevó a cabo el torneo de golf para aficionados y profesionales mexicanos titulado AKRON Experience, en el Atlas Country Club.

La experiencia comenzó un día antes del torneo con un coctel de bienvenida para los jugadores en el Estadio AKRON, donde también se ofreció una conferencia de prensa, en la que se escucharon las palabras de los embajadores AKRON en el golf, Álvaro y Carlos Ortiz, además de contar con la presencia de los ganadores de la carrera panamericana Javier y Diego Lamadrid.

Álvaro Ortiz. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Carlos Ortíz. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Al día siguiente, los competidores llegaron a la cita a las 06:30 horas, donde deleitaron un desayuno buffet para después registrarse y prepararse para el torneo, el cual se realizó bajo el formato de Foursome A go go y en el que hubo grandes premios como una Maserati Levante, un Alfa Romeo Stelvio y una Chirey Tiggo pro 8 para los hole in one, además de 25 premios al o’yes.

Jorge Leal, David Cordero, Juan Jorge Álvarez, Ricardo Núñez, Omar Leal y Gustavo Camarena. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Pablo Sandoval y Alberto de la Torre. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Los anfitriones de la experiencia AKRON, Álvaro y Carlos Ortiz, convivieron con los jugadores durante el desayuno, y en punto de las 08:30 horas se tomaron la foto oficial con los directivos de la compañía, del club y los propios embajadores. Posteriormente, se inauguró el torneo y se escuchó el escopetazo de salida y un segundo para marcar el inicio del torneo. Tras más de seis horas de competencia, el torneo concluyó con la tradicional comida de premiación en la que los participantes deleitaron cortes y comida de mar a las brasas de The Grilling Bastard. Los ganadores del primer lugar fueron Juan Pedro Martínez, Diego Cano, Juan Álvaro Echeverri y Ernesto Rubio; el segundo fue para Jorge Leal, Omar Leal, Juan Jorge Álvarez y David Cordero; y el tercer puesto fue para Carlos Haro, Erick Couttolenc, Juan Manuel Solórzano y Fausto Martínez.

Álvaro García Rulfo, Fernando Rodríguez y Aníbal Fajer. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Jorge Garza, Adrián Ramírez, Gabriel Tornell y Eduardo Cantú. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Cabe señalar que los embajadores hicieron una dinámica para apoyar a la Fundación Mi Gran Esperanza, que apoya a niños de escasos recursos que padecen cáncer, la cual consistió en comprar una pelota firmada por ellos. Los equipos se sumaron a la noble causa y recaudaron más de 60 mil pesos a beneficio de dicha fundación. Además durante la premiación se efectuó una subasta de cuatro piezas de arte huichol con motivos de golf y una rifa.

GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Evento: Sexto torneo de golf AKRON Experience. Lugar: Atlas Country Club de Guadalajara. Fecha: 25 de noviembre de 2022. Jugadores: 144.

MR