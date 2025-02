She said yes! Tapatías enamoradas y felices nos comparten su experiencia

Las pasadas vacaciones de invierno, varias tapatías fueron sorprendidas con propuestas de matrimonio. Con la emoción de iniciar la planeación para uno de los días más felices de sus vidas, algunas de ellas nos cuentan cómo fue su experiencia al comprometerse con el amor de su vida y dar el “sí” más importante de sus vidas.

Alondra Pulido

“Diego y yo estamos por cumplir 12 años de novios, nos comprometimos el 23 de Diciembre en un viñedo hermoso, se llama Finca La Estramancia con una vista increíble al lago de Chapala. Llegamos y nos dieron un recorrido por la finca y justo en medio se encuentra un árbol, nuestro guía nos platicó parte de su historia y nos recordó el valor del amor y la familia, caminando hacia el árbol para conocerlo mejor. Diego me tomó de la mano y me dijo unas palabras hermosas y terminó hincándose preguntándome si me quería casar con él, yo no me lo podía creer, lloré de alegría y por supuesto le dije que sí. Disfrutamos de un vino delicioso con una vista increíble, regresamos a GDL porque había reservado una cena y la sorpresa para mí aún no terminaba, ¡Nuestras familias estaban juntas esperándonos! Fue un día increíble”.

Alondra Pulido y Diego Aceves. CORTESÍA

Sandy Legorreta

“Mi novio me llevó de viaje sorpresa a Nueva York y después de lo que creí era un brunch que había reservado, me llevó a un paseo en Dumbo donde se hincó y vi la cajita azul! Fue un sentimiento hermoso saber que el amor de tu vida siente lo mismo por ti y que este es el inicio de nuestra mejor etapa! Terminamos brindando y celebrando por el futuro en el Hotel Plaza después de una sesión de fotos increíble especial mención a @memorick_ por ayudar a mi prometido a hacer el momento aún más mágico”.

Sandy Legorreta y Óscar Dávila. CORTESÍA

Karla Lomelí

“Mi novio Alan se coordinó con mi mejor amigo para decirme que según era una fiesta familiar de mi amigo. Cuando llegué al lugar noté pocos coches y ya lo vi al fondo parado esperándome. Fue en la finca de mi amigo, al yo llegar comenzó a tocar el mariachi y ya se hincó para pedirme matrimonio”.

Alan Brizuela y Karla Lomelí. CORTESÍA

Viviana Álvarez

“Me lo dio el día de nuestro quinto aniversario en Chapala, en nuestro lugar favorito que se llama La Vita Bella. No me lo esperaba, después llegamos a mi casa ahí en Chapala y estaban todos nuestros amigos y familia que más queremos y estuvo increíble ¡No deje de llorar en ningún momento! Fue un día padrísimo y de mucho amor”.

Diego González y Viviana Álvarez. CORTESÍA

Sofía Villaseñor

“Fuimos a esquiar a Vail con toda su familia y me lo dio mientras caminábamos por la villa cuando nos estábamos tomando una foto, llegó toda mi familia de sorpresa y fuimos todos a festejar a un bar en el pueblo”.

Pablo Gámez y Sofía Villaseñor. CORTESÍA

Cecy Valena

“Mi prometido y yo teníamos el sueño de visitar Italia, honestamente el viaje era súper familiar y jamás imaginé que pasaría. Nuestro itinerario de viaje marcaba Fiesole como siguiente destino. Mi prometido crea contenido para redes por lo que verlo grabar en todo momento me resulta súper normal. Se llegó el día pero yo no tenía idea de lo que pasaría …. Preparé mi outfit , bolsita en mano y una buena cámara no podía faltar. Tomamos un bus de Florencia a Fiesole y en menos de 40 min ya estábamos en la cima , en lo más alto con una increíble vista".

"Mientras moría de frío mi novio desapareció para buscar un spot y tomar unas buenas fotos “para sus redes” Desde lo lejos nos llamo a mi familia y a mí , mencionó que nos tomáramos una foto familiar pero cuando reaccione él ya estaba arrodillado con lágrimas en los ojos pidiéndome que me casara con él. Mi cara de sorpresa lo dijo todo y entre risa y lágrimas dije SÍ, y el 6 de diciembre del 2024 me comprometí oficialmente en el lugar perfecto con el hombre de mis sueños“.

Cecy Valena y Kevin Barranco. CORTESÍA

Roxana Lorena

“Mi compromiso fue un momento mágico en The Woodlands, Texas. Fuimos a un parque hermoso rodeado de lagos y naturaleza, lo que parecía un paseo tranquilo terminó siendo una de las mayores sorpresas de mi vida. Justo después del anillo, llegaron mis amigas y familiares, quienes viajaron desde Guadalajara y otros lugares para acompañarnos en ese momento tan especial, ¡No podía creerlo! Fue una mezcla de lágrimas, risas y mucha emoción que jamás olvidaré.

Patricio Olvera y Roxana Lorena. CORTESÍA

Martha Preciado

“Mi novio se me propuso en un viaje que tuvimos a Las Vegas con su familia, me invitó de sorpresa a un paseo al gran cañon en helicóptero y unos minutos antes de regresarnos, a la hora que nos estaban tomando una foto, se hincó y me pidió matrimonio. La verdad fue algo que no me esperaba para nada así que lo hizo aún más especial”.

Abel Torres y Martha Preciado. CORTESÍA

MR