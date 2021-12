Renovarse es vivir

De nueva cuenta el tiempo hizo de las suyas, un año más que transcurre a un ritmo tan fugaz que parece que el calendario ha dejado de tener 12 meses y los minutos se cuentan

por segundos.

La próxima semana ya es navidad y próximamente estaremos celebrando la llegada del año 2022, con lo cual cerraremos un nuevo capítulo en este complejo y siempre sorprendente viaje que llamamos vida.

Son fechas muy significativas y emocionales en donde es importante voltear al pasado para hacer conciencia y agradecer los momentos, las experiencias y el aprendizaje acumulado durante este ciclo que está por terminar.

El 2021 ha sido un período particularmente retador ante las adversidades generadas por la pandemia de Covid-19, que desde hace casi dos años ha cambiado e impactado de manera permanente nuestra existencia.

Hoy hemos aprendido a (con)vivir con este virus pero especialmente hemos comprendido dos cosas: la vida es muy frágil y el presente es lo único que tenemos (aquí y ahora). Si bien es inevitable que pensemos y hablemos del porvenir, la realidad se ha encargado de recordarnos que el futuro además de incierto sólo tiene una constante: el cambio.

Hace tan sólo unas semanas la industria de la moda se conmocionaba ante la sorpresiva muerte del popular diseñador Virgil Abloh (Director Creativo de la línea masculina de Louis Vuitton), con tan sólo 41 años de edad a consecuencia de una rara forma de cáncer que jamás hizo pública. Virgil Abloh dejó un importante legado que trasciende el ámbito de la moda y que tiene que ver con realizar nuestros sueños y entender que la vida es “una colaboración”.

Así, el ciclo de la vida consiste en entendernos no como un yo, sino como un nosotros, y que al igual que la esencia efímera de la moda, nada es eterno.

Bajo este precepto y haciendo frente a los miedos (que son el peor enemigo del cambio,) después de 12 años termina el ciclo de mi columna #Fashiorama en Gente Bien.



Han sido muchos años de trabajo en equipo, de disciplina, de aprendizaje y de amistades, pero sobre todo de un compromiso por compartir con los lectores -cada viernes- una visión honesta, crítica, auténtica y por supuesto personal de cómo vivo y entiendo la moda local, nacional e internacional.

Fue en el año 2009 gracias a la oportunidad que me dio en aquél entonces Josefina Barragán, que Gente Bien se convirtió en el primer medio de comunicación en donde pude escribir de mi pasión por la moda con mi columna #FashionEye. Posteriormente el espacio evolucionaría para ser #Fashiorama bajo la Dirección Editorial de Sofy Álvarez, una sección que durante casi 13 años ha sido mi casa, en las páginas de Gente Bien y El Informador no sólo he crecido y entendido mi rol como periodista de moda, sino aún más importante, he encontrado una voz propia que me permite ser un puente entre el talento existente y los lectores.

Personalmente mi trabajo en estas páginas y en mi quehacer profesional siempre ha tenido como propósito conectar a las personas, generar lazos y abrir diálogos en una industria tan joven y complicada como lo es la moda en México.

La siguiente generación se abre paso con nuevos discursos y formatos, nuevas perspectivas de la moda y de un mundo revolucionado y colapsado que transita entre lo real y lo digital, la vieja y la nueva normalidad, pero sobre todo que tiene la esperanza de un futuro mejor.

Mi agradecimiento siempre para Gente Bien, El Informador, la familia Álvarez del Castillo, Don Carlos, Juan Carlos y por su puesto mis queridas Sofy y Josefina; Chely, Xóchitl, Bibiana, Cynthia, Marisa y a cada uno de quienes integran el equipo #GenteBien, pero lo más importante, gracias a ustedes los lectores. Tengo la certeza que no es un adiós sino un hasta pronto y sobre todo entiendo el principio básico de la moda: renovarse ES VIVIR.

¡Feliz Navidad y un gran año 2022!

¡Gracias siempre!

VN