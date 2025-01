¿Qué hay de nuevo… en el cine?

La cartelera de cine cambia cada semana y si es una de tus actividades favoritas, aquí puedes consultar cuáles son los estrenos para esta semana, elige la película de tu interés, checa en el complejo cinetográfico de tu preferencia las funciones que tiene y asiste en compañía de tu persona favorita.

Un completo desconocido. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Un completo desconocido

Timothée Chalamet brilla en el papel del icónico Bob Dylan en este largometraje que explora los orígenes de la carrera de una de las más grandes figuras de la música mundial. El filme ha tenido buen desempeño en taquilla y tanto el American Film Institute como la National Board of Review la consideran entre las 10 mejores películas de 2024.

James Mangold, director de Inocencia Interrumpida, Johnny & June y Logan entrega otra sólida cinta dentro de su filmografía. Además de Chalamet, participan Elle Fanning, Mónica Barbaro y Edward Norton.

Al cierre de esta edición, las canciones del soundtrak (interpretadas por Chalamet y el resto del elenco) ya sumaban más de siete millones de reproducciones en Spotify.

Toma Nota

Un completo desconocido logró ocho nominaciones al Oscar: Mejor Película, Director, Actor (Chalamet), Actor de Reparto (Norton), Actriz de Reparto (Barbaro), Guion Adaptado, Sonido y Diseño de Vestuario.

Es para ti si…

Quieres ver una de las mejores películas de 2024 o eres fan del legado musical de Bob Dylan.

La semilla del fruto sagrado. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La semilla del fruto sagrado

Más películas nominadas al Oscar llegan a la cartelera. Entre las más interesantes se encuentra La semilla del fruto sagrado, que buscará el Premio de la Academia en la categoría de Mejor Película Internacional.

Mohammad Rasoulof, director ganador del Oso de Oro en Berlín por There Is No Evil, regresa con esta historia que gira en torno a un juez iraní que observa cómo las protestas sociales van en aumento. Además, sospecha que su familia podría estar involucrada en el extravío de un arma.

Toma Nota

Además de su nominación al Oscar, recibió cinco premios en el Festival de Cannes, incluyendo el Premio del Jurado Ecuménico.

Es para ti si…

Buscas una película contundente, que “es cine” y que ha recibido aplausos en todo el mundo.

Las aventuras de Dog Man. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Las aventuras de Dog Man

El cine animado estadounidense inicia el año con el pie derecho con el estreno de este colorido y entrañable largometraje basado en los personajes creados por Dav Pilkey.

Con humor corrosivo y momentos inolvidables, esta comedia canina —y gatuna— cuenta la historia de un policía y su perro que se ven “fusionados” tras un accidente. Ahora, deberán detener al malvado gato que causó su tragedia.

Toma Nota

Antes de iniciar la película podrás ver un cortometraje de Los chicos malos, quienes este año volverán con una nueva película.

Es para ti si…

Amas el cine animado, amas a los perritos y gatitos… o si simplemente quieres disfrutar una película familiar que divierta en igual medida a chicos y grandes.

Compañera Perfecta. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Compañera Perfecta

Entre el drama romántico, el thriller y la ciencia ficción, Compañera Perfecta es una interesante cinta que reflexiona sobre las dinámicas de codependencia en las relaciones y la forma en que depositamos en los otros la responsabilidad de volvernos felices.

Sophie Thatcher (quien hace un trabajo espectacular) y Jack Quaid hacen el papel de una pareja que viaja de fin de semana a una cabaña lujosa en el bosque. En compañía de sus amigos, vivirán una situación compleja cuando ocurra un asesinato y una verdad sea revelada.

Toma Nota

Drew Hancock hace su debut como director y, francamente, esta ópera prima hace pensar que puede llegar a tener una carrera interesante.

Es para ti si…

Te gusta el cine de género o si te encantan las películas que tienen “giros de tuerca” inesperados.

Amenaza en el aire. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Amenaza en el aire

Mel Gibson dirige a Mark Wahlberg en este thriller donde un piloto debe transportar en su avión a un fugitivo que está por ser juzgado. Sin embargo, las tensiones crecerán cuando estén en pleno vuelo, pues no todos los pasajeros son lo que dicen ser.

Además de Wahlberg, también actúan Topher Grace, Michelle Dockery y Leah Remimi.

Toma Nota

La apariencia de Wahlberg ha dado de qué hablar, pues se rapó para interpretar al personaje.

Es para ti si…

Eres fan de Gibson o Wahlberg, o te gusta el cine de acción.

Déjame estar contigo. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Déjame estar contigo

El director de Leona, Isaac Cherem, vuelve a cartelera con el estreno de Déjame estar contigo, un drama romántico juvenil hecho en México.

Bruno es un chico que ha sido deportado y, al volver a nuestro país, no tiene ni donde dormir. Lucía es una joven con una enfermedad incurable. El destino hará que crucen caminos y, quizás, puedan salvarse el uno al otro.

Toma Nota

La película es protagonizada por dos prometedores talentos: Andrea Sutton y Aksel Gómez.

Es para ti si…

Nunca le fallas al cine mexicano.

Lluvia. ESPECIAL/PIMIENTA FILMS.

Lluvia

Bruno Bichir, Cecilia Suárez, Arcelia Ramírez, Martha Claudia Moreno, Mauricio Isaac, Kristyan Ferrer, Dolores Heredia y Morganna Love, entre otros, integran el gran elenco de Lluvia, ópera prima de Rodrigo García Saiz.

Seis personajes vivirán sendas historias bajo el cielo lluvioso de la Ciudad de México, donde verán que sus vidas cotidianas llenas de desesperanza recibirán una pequeña sacudida.

Toma Nota

La película formó parte de los festivales de Morelia, Málaga y Miami.

Es para ti si…

Te gustaría apreciar lo que este nutrido elenco logra a cuadro.

Un instante de emoción. ESPECIAL/KONNICHIWA!.

Un instante de emoción

El anime japonés sigue con su presencia constante en las carteleras de cine mexicanas, ahora con el estreno de este largometraje que cuenta la historia de Kanata Asaya, un estudiante de preparatoria al que le apasiona crear videos musicales. Su encuentro con una cantante callejera logrará un impacto en ambos… sin imaginar lo que les depara el futuro cercano.

Toma Nota

El filme cuenta con guion de Jukki Hannada, quien ha escrito Slayers, Chobits, The Seven Deadly Sins y K-On!, entre otras favoritas del público.

Es para ti si…

Te encanta la animación japonesa.

Eureka. ESPECIAL/PIANO.

Eureka

Con una trama indefinible y onírica, en la que conviven géneros como el drama, el road movie y el wéstern, Eureka es el filme dirigido por Lisandro Alonso que formó parte de los festivales de Munich y Gijón.

Con un elenco internacional que incluye a Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni, Alaina Clifford y Sadie LaPointe, este largometraje es una coproducción de Argentina, México, Francia, Alemania, Portugal y el Reino Unido.

Toma Nota

Esta película puedes buscarla en exclusiva en Cinemex y salas del circuito alternativo.

Es para ti si…

Te gusta lo que propone el cine argentino de autor.

