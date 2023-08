Esta guapa tapatía nos comparte su pasión por la repostería, que inició con los postres que su abuela les preparaba para recibirlos. Actualmente abrió su primera sucursal y como empresaria también nos cuenta cómo creó Maco Bakery.

¿Cómo iniciaste tu gusto por la repostería?

“Inició desde que estaba chiquita viendo a mi abuela, siempre nos recibía con un postre hecho por ella”.

¿Cuándo decidiste que podía convertirse en un negocio y cómo se llama?

“Hace ocho años lo empecé a hacer como hobbie vendiendo panquecitos de plátano en tiendas locales, vendiendo galletas en la escuela y con conocidos. Hace dos años decidí que quería formalizarlo y el día de hoy ya tengo mi primer sucursal, se llama Maco Bakery”.

¿Qué tipo de postres son los que preparas?

“Principalmente pasteles, galletas, petit fours, cupcakes, entre muchas otras cosas”.

¿Qué te inspira todos los días?

“Que la gente transmita su cariño a través de un postre y el saber que la gente puede disfrutar y conectar desde algo que yo hago”.

¿Combinas la repostería con alguna otra actividad?

“Actualmente sólo me dedico a la repostería”.

¿Cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado?

“Uno de mis mayores retos hasta hoy fue definitivamente el local, es inimaginable cuántas cosas debes de saber y con cuántas cosas te enfrentas pero poco a poco todo siempre se acomoda y no cambiaría por nada todo lo que he aprendido y crecido”.

¿Qué satisfacción te da el trabajo que realizas?

“La repostería me hace sentir que aporto algo a la gente, tanto si lo que compran es para ellos disfrutar como para compartir, el postre siempre ha significado para mi unión y compañía”.

¿Tienes algún proyecto en puerta?

“Laboralmente crecer esta sucursal y ser cada vez mejor en todo lo que ofrecemos para crear esa confianza y seguridad con los clientes de que siempre encontrarán un buen producto. Personalmente estoy por correr mi primer maratón, lo cual ha hecho que lo de la sucursal sea todavía más pesado, no tenía idea de que una cosa iba a pasar al mismo tiempo que la otra, hasta que así sucedió”.

Cuéntanos de las sucursales que tienes:

“Actualmente acabo de abrir mi primera sucursal, ubicada en Rubén Darío 1527 esquina con Bogotá, el concepto es una repostería donde también te puedas sentar a tomar un café o un té para acompañar tus postres”.

Las 20 de XIMENA

1. Libro: Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss.

2. Color: Blanco.

3. Platillo: Ravioles.

4. Postre: Pay de manzana de mi abuela.

5. Mascota: Perro.

6. Recuerdo: Llegar a casa de mis abuelos y que siempre hubiera un postre recién hecho.

7. Frase: La vida siempre se pone mejor y mejor.

8. Las mejores amigas: Imposible mencionar a todas, la vida me ha regalado muy buenas amigas y amigos.

9. Viaje: España en 2019.

10. App: Instagram.

11. Fantasía: Correr los 7 majors.

12. Ciudad: Madrid.

13. Admiración: Mis papás.

14. Película: Same kind of different as me.

15. Hobbie: Correr.

16. Pasión: La repostería.

17. Fruta: Berries y mango.

18. Miedo: Sentirme lejos de la gente que amo.

19. Perfume: Rouge 540.

20. Canción en la regadera: Cualquiera de Kygo.

Nombre completo: Ximena Marisa Dueñas Vallarta. Edad: 26 años. Profesión: Repostera. @ximenadv @maco.bakery

