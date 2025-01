¿Qué integrantes de tu familia están en Hanson?

“Hanson, en México, empezó en 1937 cuando mi abuelo llegó de Europa, donde ya había tres generaciones haciendo esto. Después de mi abuelo y mi papá, yo soy la tercera generación en México, y este año cumpliremos 88 años. Tengo dos hermanos pero se dedican a otra cosa, soy la única que continuó y mi papá también sigue en la empresa”.

¿Cómo es la relación con tu papá?

“Ha tenido sus retos, a la vez ha sido muy lindo poder crecer juntos, aprender de él y que Hanson sea un espacio de desarrollo y crecimiento, pero para nosotros el significado que tiene es poder continuar con este legado y hacerlo con tanto amor”.

Mónica Hans. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

¿Siempre te gustó la moda?

“Sí, desde niña me acuerdo a los siete años ir con mi papá y mi abuelo los fines de semana, me llevaban y me metía al taller. La historia empezó porque yo hacía prendas para Barbies, las vendía en las jugueterías y también a las clientas que coleccionaban muñecas. Es algo que ya lo traes, yo me siento muy agradecida y afortunada de tener este espacio donde he podido desarrollar mi pasión”.

¿Qué es para ti la moda?

“Es una expresión para decirlo todo. Es un reflejo de quién eres y cómo te sientes, pero también a través del tiempo vamos cambiando y no somos los mismos, entonces también la forma en que nos vestimos va cambiando. La moda es la pauta que va poniendo en qué momento de vida estás”.

¿Cuáles son tus piezas favoritas de Hanson?

“Hay dos prendas emblemáticas que son dos abrigos de pieles muy coloridos, donde precisamente marcan este antes y después y lo que hoy puedes hacer con el mismo material y la misma técnica, dando esta evolución que son de mink, de bisón; por otro lado hay una prenda de cashmir con aplicaciones de borrego y unos cuellos de zorro que acaban siendo el complemento perfecto para lo que te pongas, es como un detalle que te levanta todo el outfit y la parte interesante es que abrimos el universo Hanson y ya tenemos pantalones, bermudas, una moda para todos, el look completo para cualquier ocasión y tratando de romper con este paradigma de que los abrigos sólo son para bodas. La idea es que eso de que compres algo para una vez al año es obsoleto. Lo ideal es crear prendas que trasciendan con el tiempo”.

Mónica Hans. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

¿En qué ocasiones se puede usar?

“Ese es otro paradigma con el que he querido romper, era Hanson igual a frío o eventos súper elegantes, pero la idea es atemporal y que no las uses sólo una vez sino para viajar, para salir, cualquier evento y que realmente sean prendas que puedas disfrutar.Trayendo esta idea unisex, yo ya no le pongo género, quien se lo quiera poner porque hay hombres que les encantan otras piezas, romper con eso, de la moda lo que te acomoda”.

HIGHLIGHTS:

Hanson es la primera y única marca de lujo mexicana que tiene todos estos elementos y características: Se hace a mano y pertenece a una familia, ha pasado de generación en generación, justamente como las marcas de lujo actuales Hanson está en evolución. Mónica no pretende hacer una revolución pero sí una evolución sin perder esa esencia. El origen de Hanson siempre será la piel, pero las expresiones de la piel son muy diversas.

¿Cuál es la esencia de Hanson?

“Honrar el legado que tenemos y mantener esta tradición pero reinventándonos continuamente al tiempo actual y lo que está pasando hoy, sin olvidarnos del ADN de la marca”.

¿Sienten que el público es el mismo o ha ido cambiando?

“No hemos querido ni vamos a querer olvidarnos de los clientes que tenemos de muchos años, claro que Hanson hoy le habla a otro público mucho más joven, también desde hace tiempo que empezamos con la colección para ellos -hoy el 40% de nuestros clientes son hombres- pero algo que es parte de nuestra filosofía y que hemos querido mantener a pesar de este tema de irnos modernizando y transformando, es que en Hanson pueden entrar tres generaciones y las tres pueden encontrar algo. Ahora hemos mezclado junto con la piel y el cuero, otros materiales como la lana, el cashmir, la mezclilla, eso le da un toque más versátil, más casual, a la vez sport y ligero”.

Mónica Hans. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

¿Cuál es su visión hacia la modernidad?

“Es poder armonizar estos elementos, la mezcla de ellos sin perder este trabajo artesanal que llevamos tantos años haciendo, que es la peletería, pero con diseño y creatividad, usando los mismos materiales que nos distinguen, como es la piel”.

¿Dónde podemos encontrar la marca?

“En CDMX, nuestra flagship store está en Presidente Masaryk y tenemos tiendas dentro de los Palacios de Hierro en México, Polanco, Santa Fe, Perisur, Guadalajara y Monterrey”.

LA NUEVA COLECCIÓN

Snö presenta una fusión de mundos diferentes, superando los desafíos técnicos y promueve una idea de estilo invernal que confía en su elegancia y sofisticación. Uniendo tradición y modernidad, cada prenda presenta el sello distintivo de la casa: una combinación única de innovación, ligereza y atrevimiento para la temporada de invierno. La colección da vida a la serie Snow Stories de Hanson, creada por los Bon Vivant, que disfrutan de los placeres de la vida, les gusta aventurarse, pero que también valoran la calidad, la comodidad y el estilo en lo que se ponen en el día a día sin importar donde estén o en qué temporada del año. La colección se captura en su esencia más pura fotografiada por Ricardo Ramos, Snö evoca el espíritu de creatividad, diseño, lujo y versatilidad que siempre ha sido parte del ADN de Hanson.

CP