La vida cambió para Karla Cova Villa, mejor conocida como la “Chula”, al casarse y cambiar su residencia a España, pero a casi dos años de distancia ya se siente en casa, disfrutando y conociendo olores y sabores entre ambas naciones para seguir descubriendo todos los secretos de la cocina, que es su gran pasión.

¿Cómo has vivido esta nueva etapa en España?

“Ahora estoy feliz. Naturalmente me costó trabajo acoplarme, sentir que era mi hogar. Hacer amigos, buscar trabajo, darte a conocer puede sonar fácil, pero no lo es. Sobre todo cuando has tenido toda una vida en otro lugar. Tuve mucha suerte al llegar, me topé con gente maravillosa y he hecho amigos entrañables. Ya mis proyectos laborales van tomando forma y me siento en casa”.

¿Qué actividades has realizado?

“He estado jugando a la casita, que me está encantando, y planeando mi primer libro con Editorial Planeta”.

¿Qué ha sumado la cocina española a tu vida?

“Reconocer el buen producto. Todo se resume en tener los mejores ingredientes en absolutamente todo. Los mariscos sólo llevan sal y son hervidos o a la plancha, eso me impacta. Menos es más”.

¿Qué puentes o vínculos culinarios has encontrado entre ambos? (México y España)

“Ahora hay un booming en Madrid. México está vuelto loco con Madrid, no sólo México sino todo Latinoamérica. Me encanta que ya encuentras grandes restaurantes mexicanos, taquerías más informales, tortillerías, etc”.

¿Hay algún proyecto que estés realizando allá?

“Muchos, acabo de relanzar mi Instagram (@karlacovavilla) que lo tenía muy abandonado desde que me fui. Me tomé un break de las redes sociales en mi cuenta de Chula. Fue sumamente enriquecedor poder tomar distancia y revalorar lo que importa, el rumbo que quieres tomar y preguntarte sobre todo qué quieres aportar al mundo y desde qué lugar lo vas a hacer”

¿Qué es lo que más disfrutas ahora en esta nueva etapa y el cambio de país?

“La libertad y la seguridad. Camino a todos lados sin sentir que me van a violentar. Me encanta también que la vida me dio una oportunidad nueva de conocer tanta gente nueva, mi corazón se multiplicó en amistades valiosísimas. Eso me tiene fascinada. Me siento súper suertuda”.

¿Cada cuánto tiempo te das la oportunidad de venir al país?

“Vengo tres veces al año pero nunca es suficiente. Extraño México todos los días. Lo bueno es que no se puede ser más mexicana que yo, como dice mi marido, “trajiste México a Madrid”. Tengo una cocinera maravillosa ecuatoriana en casa que ya cocina como mexicana, la enseñé a tortear, ya sabe de chiles frescos, secos, la birria, el mole y la cochinita le quedan increíbles. Cocinamos siempre juntas, se come caserito mexicano en casa todos los días. Siempre tengo gente para comer. Dicen que el mejor mexicano de Madrid es en mi casa. Yo me muero de la emoción de escuchar eso”.

¿Qué es lo que más extrañas de México?

“A mis papás por supuesto. Extraño mis puestos de comida callejera favoritos. Eso muchísimo. A mis amigas entrañables la verdad es que las veo mucho. El Pacífico también extraño. Su comida, su mar, las playas”.

¿Los sabores españoles te han dado nuevas pautas en la cocina?

“Muchísimas. Ahora cocino mucho más simple, sin tanta cosa, y me fijo primordialmente en el producto. Que los ingredientes sean de la mejor calidad y que hablen solos. Cuando se hace eso, no hay nada que esconder”.

¿Cuál es tu top 3 de platillos en España?

Los torreznos Los carabineros Las angulas y una buena tortilla de papa con cebolla muy poco hecha como en Galicia

¿Hay algún nuevo hobbie o actividad que hayas sumado en esta nueva etapa?

“Me he vuelto una loca de la Ópera y del Teatro Real. No hay estreno que me pierda, lo hacen con un talento y una dirección artística divina. La orquesta es maravillosa también. Recomiendo mucho checar la cartelera cuando viajen a Madrid porque ir al Teatro Real es de los mejores planes que tiene la ciudad que ofrecer”.

+ de LA “CHULA”

Libro: Elogio de la Sombra de Tanizaki Junichiro.

Color: Rosa mexicano.

Platillo: Torta ahogada.

Fruta: Mango manila.

Mascota: Gato.

Recuerdo: Mi boda.

Frase: Siempre está pasando lo mejor.

Viaje: India. App: co-star.

Fantasía: Salir en una película de Almodóvar.

Ciudad: Tanger.

Película: Great expectations.

Hobbie: Comprar en mercados de antigüedades.

Pasión: México.

Ingrediente: Sal de mar.

Diseñador: Oscar de la renta.

Actriz: Meryl Streep.

Nombre: Karla Cova Villa “Chula”. Profesión: Gestora cultural. Edad: 34 años. Instagram: @karlacovavilla

RA