¿Cómo llegó a tu vida la comedia?

“De manera accidental, siendo ya mamá, tenía muchas inquietudes profesionales que había estado postergando, por obvias razones. Ser mamá siempre ha sido mi prioridad y cuando mis hijas estaban muy chiquitas se me hacía muy difícil cualquier emprendimiento, sobre todo porque mis habilidades siempre han estado en áreas creativas. Alguna vez creí que debía ser actriz y mientras estudiaba la carrera actuaba en cortometrajes independientes medio a escondidas, ese mundo me llamaba mucho la atención. Un día esperando a que mis hijas salieran del ballet, me puse a improvisar con filtros distintos personajes e historias, cosa que jamás se me ha dificultado pero que sí de alguna manera había sepultado. Ese día fue el inicio de @lapuraclara empecé a reconectar con esa parte tan mía y sin ningún tipo de interés más allá que el de hacer reír a mis amigos y yo sacar una energía contenida que se sentía muy bien cuando lo hacía”.

¿Cómo logras aterrizarla en tu vida diaria y el trabajo?

“Dentro de mis muchos intereses también está el arte contemporáneo, tengo un diplomado en Historia del Arte Contemporáneo que hice cuando mi primera hija estaba muy chiquita, ese mundo me vuela la cabeza y siempre ha estado presente en mí. Así que también fundé mi agencia de Advisory llamada Nota Gallery, pero justamente he descubierto que si quiero tener libertad creativa en la comedia no puedo encasillarme en solo ganar dinero de las colaboraciones que a veces hago con marcas en Instagram, así que me atrevo a decir que mi mayor interés por ahora es crecer Nota Gallery y que cada vez haya más y nuevos coleccionistas en nuestra ciudad comprando piezas que realmente perduren en el tiempo”.

¿Qué te inspira?

“La gente auténtica, sin rollos. Esas personas que están dispuestas más a escuchar que a pararse el cuello. Me inspira la gente segura de sí misma, real. Sea cual sea su forma de pensar. Siento que la autenticidad en las personas se huele a km y para mí es el perfume más valioso. Me inspiran las mujeres que me rodean, mi mamá sobre todo, es una mujer enamorada de su profesión y siempre activa, viajera, inteligente. Me inspiran mis hijas, me enseñan lecciones cada minuto pero además tienen una capacidad para reírse de sí mismas como si fueran ya grandes”.

¿Cuáles son tus temas favoritos para compartir?

“Arte y comedia, últimamente también he andado más sensible y comparto muchas quotes. Pero lo que más gozo es compartir risas. Creo que todo está ligado: El arte y la comedia como sanación para el mundo… suena idealista pero realmente creo que es una buena medicina”.

¿Cuáles son tus proyectos en 2024?

“Hijas sanas de sus mentes y corazones. Profesionalmente hablando Nota Gallery está reestructurándose, tomando nueva forma y descubriendo nuevos caminos. La Pura Clara también está en ese proceso y veremos hacia dónde camina. Trago muchas ganas de crear personajes más armados y personificados a la antigüita. Sin filtro y con disfraz. Veremos”.

Hasta este momento, en tu profesión, ¿cuál ha sido el mayor reto?

“Validarme y recordarme que el disfrute es parte importante del proceso. No dejar que el estrés se coma esa parte. Dedicar espacio al ocio para no quemar el cerebro porque es mi mayor herramienta de trabajo”.

La comedia es:

“Es una forma de afrontar la vida. Si no podemos reírnos de lo que nos sucede estamos perdidos. ¡Hay que tomarse las cosas con la seriedad debida y necesaria, pero no más que eso! Porque, si no dejamos espacio para la soltura, la burla y la carcajada no podría entender cómo transitar el mundo actual en el que vivimos. Entonces para mí, la comedia es incluso una cuestión de supervivencia”.

+ DE CLARISA

Libro que estoy leyendo: Mente Budista de Kalama Sadak; Perras de reserva de Dhalia de la Cerda

Admiro a: Cindy Sherman, Sophie Calle, Alex Prager y a mi madre.

Oufit favorito: Jeans y playera con chanclas agustísimas.

Hobbie: El buceo de mis pasiones más grandes, ojalá pudiera hacerlo más seguido.

App: Spotify y acabo de bajar Rosetta Stone para aprender francés pero nada se me pega.

Serie: The Office.

Película: The Shinning.

Viaje: Cualquier liveaboard de buceo.

Café o té: Café de día, té de noche.

Playa o bosque: Lo que sea pero con agua.

Blanco o negro: Negro.

Fin de semana perfecto: Un lago, vino blanco, buena música, comida rica y muchas risas.

Drink: Vino blanco y tequila derecho acompañado de topochico con hielo y rodaja de limón.

