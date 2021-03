Get the look: recrea el outfit de Cherry Chriss

No es de sorprenderse que una de las tendencias que más nos acompañó en 2020 y que sigue vigente a la fecha sean los conjuntos más cómodos.

Outfits monocromáticos con los que fácilmente podemos estar en casa, pero salir -si es necesario- y vernos arregladas. Este año, los conjuntos de punto monocromáticos también se van a llevar con falda ¡y nos encanta!

Cherry Chriss. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

Sin más rodeos, les decimos cómo recrear este outfit de la blogger tapatía @cherrychriss, quien en la edición pasada posó para la cámara de Gente Bien Jalisco. ¿Quieres nominar a alguien para nuestro siguiente Get The Look? Mándanos mensaje en Instagram @gentebienjalisco

Suéter en punto de canalé. HM

Suéter H&M.

Falda en punto de canalé. HM

Falda H&M.

Top en punto de canalé. HM

Top H&M.

Collar dorado. ZARA

Collar Zara.

Tenis Golden Goose. FAR FETCH

Tenis Golden Goose.

MR