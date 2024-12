Francisco Céspedes: Se reunirá con “Los íntimos” en GDL

Si escuchar hablar a Francisco Céspedes es una delicia, más lo será escuchar sus mejores canciones en acústico junto a una orquesta y con estilo que lo caracteriza, reuniéndose con su público más fiel para dar un recorrido por su trayectoria a través de lo que más lo distingue: Voz, talento y romanticismo.

Con cierta nostalgia dice que algunos músicos son agresivos con la mujer, en su manera de cantarle, de hablarle, pero él sigue pensando que el amor es el lenguaje universal en el que debemos de comunicarnos y más si se trata de las parejas, del enamoramiento, de acercarte y hablar con palabras que salgan del corazón.

FOTO: CORTESÍA

En entrevista, Francisco Céspedes nos invita a vivir esta noche romántica y sobre el espectáculo que presentará nos dice, por el mismo nombre, que es muy personal: “Van a ser las canciones con las que el publico me ha dado la suerte y la felicidad, que desde 1998 -26 años después- siguen escuchando como La vida loca, Señora, Remolino, Nadie como tú, entre otras que han hecho suyas y por eso está regresando, también hará un homenaje porque el día 7 de diciembre es aniversario del nacimiento de don Armando Manzanero, yo en todos mi conciertos hago pequeños tributos pero ahora haré más énfasis con un poquito de él, entre otros como Agustín Lara”.

FOTO: CORTESÍA

“Yo siempre le he cantado a las mujeres, soy un romántico, pero muchas veces he sido víctima de mujeres de las que me enamoré, pero eso sucede en las relaciones de este tipo porque cuando hay amor, todo se equilibra, solo que a veces uno está arriba y el otro está abajo. Ahora hay un movimiento de feminismo que veo extremo, con un género que le llaman urbano, agrediendo a la mujer. Ese movimiento feminista de última hora, sin decir nombres, ni siquiera lo consumo. Ojalá lleguemos a entender que sí, los hombre y las mujeres, somos más que iguales, complemento. Considero que el enamoramiento no es superficial porque crea el equilibrio entre las parejas”.

FOTO: CORTESÍA

Sobre sus pasiones nos contó que lo más importante para él y fuente de inspiración siempre han sido los libros. Uno de sus autores favoritos es Jorge Luis Borges y de los mexicanos el que más le gusta es Juan Rulfo con Pedro Páramo, que considera que es la novela por excelencia. "Si no hubiese hecho otra cosa con eso bastara para pasar a la historia como lo ha hecho", asegura.

FOTO: CORTESÍA

Agradece el reconocimiento de la gente y estar ante el público: “Esos silencios en el escenario son incomparables, es un alimento para seguir”.

Francisco Céspedes sigue de gira y se presentará el 7 de diciembre en Alboa Guadalajara. ¡No te lo pierdas!

AA