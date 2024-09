Federico Bru: “La prioridad siempre es el show”

Antes de comenzar la temporada de KURIOS de Cirque du Soleil en Guadalajara, tuvimos la oportunidad de visitar las entrañas de esta carpa y conocer el área de vestuario, maquillaje y también estar presentes en los ensayos, así como de platicar con Federico Bru, en su rol de asistente y cabeza de equipo para que el show salga perfecto cada noche. Es originario de Buenos Aires, Argentina y cuenta ya con siete años de experiencia trabajando en este increíble circo.

A través de los años ha crecido su pasión por el circo y también su amor a México

Él nos platica que desde hace un año está en el show Kurios con el maquillaje, pelucas, sombreros y si hay algún artista nuevo que necesita aprender al make up los enseña y hace el seguimiento.

¿Cómo llegaste a vivir esta experiencia en el Cirque du Soleil?

“Es mi tercera gira, estuve en dos show anteriores, en este último me convocaron. Hace 14 años que trabajo en ésto y hace siete en el Cirque du Soleil”.

¿De cuántas personas tienes que estar pendientes para que salgan y estén listas, ya maquilladas?

“De todos los artistas que son alrededor de 50 personas, hay gente que es muy disciplinada por su entrenamiento, y con el make up es lo mismo, generalmente son muy buenos, quizá sólo algunos necesitan más ayuda, pero sólo correcciones, simplemente es ir llevando la calidad”.

En un tiempo récord, ¿cuánto te has tardado en un maquillaje?

“Generalmente son de una hora y media o dos horas, pero se lo hacen ellos mismos, ellos están capacitados, los artistas nuevos y tenemos tres clases juntos, ya a partir de ahí lo hacen”.

La calidad es prioridad en todos los detalles del espectáculo

¿Cómo dirías que es visualmente en este espectáculo, hay alguna característica en particular?

“Lo que yo veo es que el efecto que logra acá es que el contour y la iluminación parecen que fuera una máscara, por las líneas, pero en realidad está siguiendo la forma de la cara, es muy característico de este show, inspirado en finales del siglo XIX”.

En cuanto a las pelucas, ¿cuántas son?

“Tenemos cuatro, están en constante rotación y deben estar perfectas, las peino todos los días”.

¿Cómo es el proceso del maquillaje o te dan libertad?

“Cada show tiene su diseñador de vestuario, de maquillaje, yo sigo los pasos, mi tarea es mantener esa calidad”.

Como latino, ¿qué significado tiene presentarte en México con toda la compañía?

“Sí se goza diferente, la calidez latina, para mí es un honor, un orgullo porque encuentro muchas similitudes entre Guadalajara y mi ciudad, me siento muy identificado, México es de mis países preferidos y mostrarle a mis compañeros este lado de América para mí es un honor”.

Los vestuarios fueron diseñados especialmente desde su creación en Montreal

¿Hay un acto que en particular te guste más?

“Es difícil elegir uno, hay momentos que me emocionan, el personaje de Mademoiselle Lili es muy poético y cada aparición a mí me moviliza, pero no quiero adelantar, tiene muchos momentos poéticos y de una calidad visual que es particular”.

Cuéntanos sobre la logística en un día normal de presentación, ¿cómo es el 1, 2, 3 que hacen aquí para la función?

“Si hay ensayo, si hay más de un show, generalmente revisamos todo, el vestuario, las condiciones, empezamos a preparar y todo tiene una agenda, peinados, pruebas de vestuario, depende el día, la dinámica cambia, pero lo principal siempre es el show, mínimo dos horas ya tiene que estar todo preparado”.

¿Cuántas veces has estado en México?

“Es mi cuarta vez, es el país en el que más he estado fuera de Argentina y me encanta. Es un país tan grande, cuando tengo dos días libres me voy a recorrer y cada vez descubris más riquezas, considero que es abundante en sabores, colores, cultura, paisajes, exuberante que todo el tiempo te estimula, Jalisco como calidad humana es lindo, nos sentimos muy bien recibidos".

Cada artista se encarga de realizar su propio maquillaje, reciben una capacitación especial para hacerlo

¿Kurios es de tus show favoritos de Cirque du Soleil?

“Es un espectáculo muy bello, es distinto, mantiene una calidad, ya lo van a ver, los vestuarios son increíbles, grandes, con funcionalidad, soy parte del equipo ayudando a coordinar”,

¿Cuántos kilos son de vestuario?

“La cifra oficial son 8 mil prendas, son dos camiones y medio que trasladan el vestuario, maquinarias, nosotros viajamos con zapatos, máquinas de cocer y secadora”.

Para más información, visita: www.cirquedusoleil.com/kurios

www.cirquedusoleil.com/kurios

Sigue #KURIOS y #cirquedusoleil en las redes sociales:

Facebook | TikTok | X | Instagram | Youtube

AA