La primera edición del Golf Charity Classic by Unifin en el Guadalajara Country Club fue todo un éxito, reuniendo a los profesionales del golf de México junto con Lorena Ochoa para impactar en un cambio social.

Los amantes del golf disfrutaron de esta fiesta que tuvo como fin apoyar a la Fundación Lorena Ochoa y a los colaboradores del GCC, y que se espera, sea el primero de muchos. Una de las figuras sin duda fue Carlos Ortiz, quien platicó en entrevista para Gente Bien sobre sus intereses y proyectos.

GENTE BIEN JALISCO/CLAUDIO JIMENO

¿Qué opinas de este primer Charity Classic?

“Muy bien, una gran labor por parte de Lorena y su fundación, del Guadalajara Country Club de Unifin, de poner algo así donde podamos ayudar a estas nuevas generaciones, a estos niños para que tengan más y mejores oportunidades”.

¿Qué significado tiene para ti el Guadalajara Country Club?

“Es mi casa, donde crecí, es el mejor campo de México y siempre voy a estar orgulloso y agradecido de pertenecer a este gran club”.

¿Cómo podrías resumir tu 2021?

“Bien creo que fue un gran año, sigo aprendiendo muchísimo. Creo que cada vez maduro más y me siento muy satisfecho con lo que he logrado. Siento que fue un año de mucho aprendizaje para tener más y mejores oportunidades para el siguiente año”.

¿Algún proyecto en particular en 2022?

“Seguir mejorando, creciendo dentro y fuera del campo de golf, seguir ayudando a más niños, inspirando, como te decía es un deber de todos los golfistas, de regresar un poquito de lo que la vida nos ha dado y sí tengo compromiso con eso en el 2022”.

¿Cuál consideras tu mayor logro?

“Hay muchos personales, deportivos, a final de cuentas, la parte familiar igual o más importante que mi carrera; poder ganar un tour, haberme casado, ser papá, tengo logros experiencias que vas creando, creciendo y no es que sea uno más importante que el otro”.

GENTE BIEN JALISCO/CLAUDIO JIMENO

¿Qué enseñas te dejó a ti la pandemia?

“Poder convivir en familia, aprender a valorar cosas que no teníamos antes, poder estar con la gente, abrazar, cosas que antes no valorábamos o no las tomábamos ni en cuenta. Creo que ahora todos estamos valorando y tratando de no tomarlas como si fueran cualquier cosa”.

¿A ti cómo te gustaría ser recordado?

“Una persona que ayudó, que inspiró a muchos niños, a nuevas generaciones, lo que hizo Lorena es un gran ejemplo, ella es parte de mi carrera, fue la que me inspiró, que trabajando y haciendo las cosas bien uno puede lograr sus metas y yo espero poder hacer eso con otras personas”.

¿Cómo ves el escenario de México en el golf?

“Muy bien, creo que vamos por buen camino, estamos dando resultados, está en nuestras manos y en nuevas generaciones veremos en 10 ó 15 años, cómo el fruto de lo que Lorena hizo y yo creo que estamos en un momento en el que tenemos una gran responsabilidad”.

GENTE BIEN JALISCO/CLAUDIO JIMENO

+ de Carlos

El golf para mí: Lo que hago para vivir.

México es: Mi país.

Mi familia: Todo.

Lo que más extraño de Guadalajara: La comida.

App: Instagram.

Admiración: A mi papás, a Lorena Ochoa.

Mejores recuerdos del GCC: Aquí es donde crecí y donde entrené, toda mi infancia la viví aquí, hasta romper ventanas.

Miedo: A no dar el 100%, a no estar comprometido con lo que estoy haciendo.

CP