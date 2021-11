Wheres the food es un concepto de repostería saludable y a la par, Ale Arizti también tiene una cafetería llamada Sister Sip, así que acompañada de un gran equipo lleva ambos proyectos y hoy nos cuenta sobre estos proyectos.

¿Desde cuándo comenzó tu pasión por la repostería?

“Cuando me fui a estudiar a NY (moda) me di cuenta que realmente me gustaba más la repostería”.

¿Dónde estudiaste?

“Licenciada en Comunicación en la Universidad Panamericana, Licenciada en Gastronomía en The International Culinary Center en NY”.

¿Qué tipo de repostería es la que haces?

“Repostería saludable, sin gluten, sin lácteos, ni azúcar refinada”.

¿Cómo comenzó el proyecto Wheres The Food?

“Empecé en casa de mis papás, hace cuatro años, empecé haciendo donas de chocolate y una Navidad vendí más de 200 donas y fue cuando supe que tenía que hacer de esto un negocio en forma”.

¿Cuál es el concepto y qué podemos encontrar?

“Repostería saludable que no sabe a farmacia ni a plantas, opciones dulces que no le hacen daño a tu cuerpo”.

¿Cuál es el mayor reto que has tenido como empresaria y repostera?

“La verdad me siento afortunada porque las cosas se han dado muy orgánicamente. Mi crecimiento ha sido mucho en poco tiempo y eso implica más estrés y responsabilidades de tener tanta gente a tu cargo, eso creo que es mi reto más importante, el manejo del personal”.

Tienes también la cafetería Sister Sip, cuéntanos sobre eso

“Ese proyecto nació en plena pandemia, necesitaba crecer mi cocina y tomé el local de al lado de la sucursal para poder crecer y aproveché ese espacio para hacerlo cafetería (me pedían mucho un lugar para disfrutar de los postres). Ahí tengo opciones saladas como baguetes, ensaladas y obvio mis postres y bebidas”.

¿Cómo has sobrellevado ambos proyectos?

“Tener una cafetería es completamente diferente a manejar una repostería aunque parezca muy similar, pues ahorita estoy divida en 3 (2 suc de WTF y 1 cafetería) pero sin mi equipo de trabajo no podría hacerlo todo yo sola y eso me ha ayudado muchísimo”.

¿Qué satisfacciones te ha dado?

“El crecimiento que he tenido en tan poco tiempo y todo hacerlo yo sola sin socios es mi satisfacción más grande”.

En tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de la repostería?

“La calidad de los ingredientes es lo más importante, no importa que técnica uses”.

Algo más que nos quieras compartir de tus proyectos:

“Estoy por empezar a vender nacional a través de mi páginas web y muy probablemente a franquiciar, es algo que me preguntan casi diario”.

