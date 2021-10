Columnas: New York Fashion Week 2022

En el caso de Nueva York, el regreso a los desfiles presenciales estuvo caracterizado por un ambiente emotivo y festivo que celebra la dicha de volver a encontrarnos y disfrutar la vida sin confinamiento. El nuevo glamour será llevado a las calles, en donde la versatilidad y la practicidad se mantendrán como elementos claves ¡A celebrar el presente con estilo!

Tom Ford, la calle su pasarela. El rey de la moda y del lujo estadounidense se adapta a las nuevas realidades sin dejar de lado la sofisticación, el glam y la sexualidad que lo caracterizan. Tom Ford mostró su versión sportwear al entregar su colección más urbana hasta el momento, en donde no faltaron los brillos de las lentejueas, la influencia disco y siluetas propias de los años ochentas y noventas. La inspiración de la colección nace del deseo del hijo de Ford con su esposo Richard Buckley (recientemente fallecido) de usar ropa de basketball para ir a la escuela, algo que Ford llevó a su universo de glamour y excesos. Ropa del día que puede llevarse de noche y vicerversa, así es la realidad alterna -y fabulosa- de Tom Ford para la primavera que viene.

Altuzarra, retornar al origen. La firma neoyorkina fundada en 2008 por Joseph Altuzarra, retoma su esencia con una colección sumamente honesta, cruda y personal. Después de más de un año y medio de encierro intermitente, Altuzarra vuelve a la experimentación y el lujo artesanal como la clave de sus diseños. Croché, tejidos, pigmentos naturales y técnicas artesanales, son parte de una colección que tiene como propósito crear emociones genuinas tanto en quien porta las prendas como en el espectador. Una nueva versión del estilo boho-chic con tintes urbanos de Altuzarra, simpleza y elegancia que marcan la pauta para un lujo sustentable.

Proenza Schouler, rayo de esperanza. Manteniendo el espíritu de júbilo y esperanza, la dupla creativa conformada por Jack McCollough y Lázaro Hernandez, realizaron uno de los desfiles más comentados de la temporada en el anfiteatro de Little Island, el parque flotante diseñado por Heatherwick Studio y que recientemente abrió sus puertas al público. Con una magnífica puesta de sol de fondo, el desfile de Proenza fue descrito por los mismos diseñadores como “ropa alegre para salir de nuevo al mundo”. Tonos neutros y colores cálidos, aires tropicales y prendas funcionales con especial atencióna a los detalles artesanales. Un pronóstico lleno de optimismo y buenas vibras.

Peter Do, exitoso debut. En poco menos de 5 años, el colectivo Peter Do se ha posicionado como la nueva marca de lujo estadounidense. Favorita de artistas como Beyoncé y Zendaya, Peter Do es sinónimo del nuevo minimalismo (Peter Do quien es cofundador de la marca trabajó varios años con Phoebe Philo), algo que sin duda se ve reflejado en sus diseños. Esta temporada fue el anticipado debut en pasarelas de Peter Do, con una colección inspirada en la herencia vietnamita del propio Peter Do, con una contundente propuesta basada en la sastrería contemporánea. Ropa para las mujeres reales en la era post pandemia.

Rodarte, naturamente libres. Las hermanas Laura y Kate Mulleavy de Rodarte, sacudieron a Nueva York tras una larga ausencia en la ciudad que las catapultó al éxito. Una colección que sirvió de “homenaje” a la libertad y al movimiento, elementos que encajan a la perfección con el estado de ánimo de la “Gran Manzana” y del mundo. La esencia de Rodarte con una sensualidad natural que explora la silueta femenina de manera relajada. Todo parece fluir mejor después de tiempos tan complejos.

