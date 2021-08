Columnas: Jasive: Si lo crees, lo creas.

Originaria de Guadalajara, Jasive Fernández es una empresaria cuya travesía por la moda comenzó hace 17 años. Hoy no sólo es la Directora Internacional de la firma española Niza, sino que ha establecido con gran éxito su propia marca JASIVE. Un proyecto 100% mexicano y con un enfoque social que hoy se comercializa en tiendas como El Corte Inglés en España y Zalando en Alemania. Mujer de negocios, catedrática, madre y esposa, Jasive Fernández diseña ropa para mujeres como ella, reales y con una profunda pasión por la vida. Todo es posible.

¿Cómo decides enfocar tu talento como mujer de negocios con tu pasión por la moda?

Desde que era niña me vi como empresaria, sin embargo la moda siempre ha sido parte de mi historia porque mi abuela era diseñadora y mi bisabuela tenía una fábrica de ropa, entonces la moda yo no la percibía como una profesión sino como parte de la vida. Hace 17 años lancé mi primera marca de moda que se llamaba Carlota, fue creciendo y con el tiempo me topé con una marca con sede en Madrid que se llama Niza, y les hice una propuesta para internacionalizar la marca. En el proceso entré al área de diseño, luego me convertí en socia y hoy soy la Directora Internacional.

¿Cuáles fueron los mayores retos al comenzar en la industria de la moda?

Poder manejar esta visión de 360 grados, porque por un lado puedes apasionarte como diseñador en un producto, una tela, un color o un corte, pero yo tenía también la visión empresarial, tenía que ver que fuera comercial y rentable. El reto fue equilibrar mi pasión con mi profesión.

¿Cómo influye tu vida y tu experiencia en la forma de diseñar tus colecciones?

Mi marca JASIVE soy yo. Cuando decidí iniciar una marca hecha en México, pensé en que tenía que ser algo que transmitiera realmente quien soy. Soy un equilibrio entre una mujer que ama su profesión, le fascina el estudio, pero también tiene la parte maternal, soy esposa, soy catedrática. Todo se conjunta en emociones que me llevan a diseñar prendas que te permiten hacer lo que te gusta, defiendo mucho la feminidad.

¿Qué cambios has tenido que implementar para adaptarte a la nueva normalidad?

¡Todos! Tuve que reinventarme como profesionista, reinventar los procesos y la estructura para que fuéramos más eficientes. No sólo fue un proceso difícil sino una gran oportunidad, de pensar y hacer un reset, entender cuáles eran las prioridades. Mis trabajadores son lo más valioso y había que sacarlos adelante, reestructuramos nuestras ventas, cerramos nuestros puntos de venta físicos, nos volvimos más eficientes en la venta online, mejoramos los procesos de atención al cliente y aprendimos a trabajar a distancia.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que desean emprender?

Que trabajen sus fantasmas, todos los tenemos y tenemos que aprender a controlarlos. Lo más importante es entender que nunca es temprano o tarde para emprender, no te compares con nadie. Cuando te digan que no, considéralo como un sí, porque significa que es disruptivo, que no es normal, ni común y ahí está la gran oportunidad. Si lo crees lo creas.

Este año JASIVE entró al mercado europeo ¿Qué representa este logro?

Estoy viviendo mi pasión, el capitalizar todo mi esfuerzo y experiencia para que hoy pueda dar trabajo a un taller formado por mujeres y utilizar los recursos que hay en el país me da una gran satisfacción. Mi concepto de moda ya no es sólo generar una rentabilidad o ser exitosa como marca, sino que tengo un compromiso ético y social con lo que hago, busco dignificar el trabajo de quienes están dentro de mi línea de producción. La idea es que inviertas en moda y no gastes en moda. Quiero dejar un legado distinto en la moda hecha en México.