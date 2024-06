Be Grand, la desarrolladora líder, llega a Guadalajara

Con una trayectoria de dos décadas en el mercado inmobiliario, Be Grand se ha consolidado como una de las desarrolladoras más prestigiosas de México. La empresa, conocida por sus proyectos de alta calidad y lujo, ahora extiende su presencia a Guadalajara, ofreciendo una oportunidad única para experimentar comodidad, elegancia y modernidad.

Desde su fundación, Be Grand ha desarrollado más de 30 proyectos, incluyendo residenciales, oficinas y centros comerciales. En la Ciudad de México, la compañía comercializa actualmente 10 complejos residenciales en zonas exclusivas como Polanco, Santa Fe y Reforma. En 2023, Be Grand amplió su alcance a Monterrey con la nueva marca Vitant by Be Grand, lanzando tres proyectos en ubicaciones estratégicas de la ciudad. Además, la desarrolladora ha cruzado fronteras, estableciendo cuatro conjuntos residenciales en España, tres en Madrid y uno en Málaga.

La expansión a Guadalajara es parte de la estrategia de crecimiento nacional e internacional de Be Grand. Introduce tres proyectos innovadores que prometen transformar el mercado inmobiliario local: Be Grand Park Country, Be Grand Country y Vitant Country by Be Grand.

Be Grand Park Country: Máximo lujo y exclusividad

Be Grand Park Country es la línea de lujo superior de la marca. Este desarrollo cuenta con una torre de 15 niveles y 72 departamentos que varían entre 132 m² y múltiples configuraciones de 2 a 4 recámaras. Las amenidades son de tipo resort, incluyendo alberca, gimnasio, sports bar y kids club, todas diseñadas con acabados premium. Ubicado junto al Guadalajara Country Club, este proyecto ofrece fácil acceso a avenidas principales, centros comerciales, bancos, hospitales y áreas verdes, garantizando una excelente plusvalía y una calidad de vida inigualable.

Be Grand Country: El estilo de vida que mereces

Be Grand Country se erige como el hogar ideal para aquellos que buscan distinción y modernidad. Con una torre de 31 niveles y 220 departamentos que van desde 42 m² hasta 185 m², este desarrollo está situado en la exclusiva colonia Country Club Guadalajara. Las amenidades incluyen alberca, gimnasio, sports bar, coworking, kids club, spa, beauty salon y barbershop. Además, una área comercial en la planta baja ofrece una amplia variedad de servicios, haciendo de Be Grand Country el lugar perfecto para vivir.

Vitant Country by Be Grand: Innovación en el corazón de Guadalajara

Vitant by Be Grand llega a Guadalajara con Vitant Country, (anteriormente Stratto Américas), ubicado en Av. De las Américas no. 1254. Este desarrollo ofrece departamentos y lofts que van desde 42 m² hasta 120 m², con opciones de 1 a 3 recámaras. Las amenidades incluyen alberca, gimnasio, sports bar y terraza, ideales para quienes buscan un estilo de vida moderno en el centro de la ciudad.

Inversiones seguras y de alta plusvalía:

Be Grand y Vitant by Be Grand representan calidad y prestigio en el sector inmobiliario mexicano. Con un enfoque en la excelencia y el lujo, sus desarrollos en Guadalajara ofrecen oportunidades de inversión excepcionales, garantizando a los residentes un estilo de vida de alto nivel y confort.

Más información:

-Conócelos en: Av. de las Américas 1246, Col. Country

-Asiste a la Preventa Exclusiva de Be Grand Country del 12 al 16 de junio.

-Agenda tu cita en: https://preventa.begrand.mx/

Visita sus sitios web:

https://www.begrand.mx/

https://vitant.mx/

MR