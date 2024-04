El pasado 1 y 2 de marzo se llevó a cabo el festival de arte de The American School Foundation of Guadalajara, mejor conocido como Art Fest, que en esta edición, comenzó con la tradicional subasta y cóctel de apertura que tuvo lugar por primera vez en la galería Manifesto, marcando el inicio de un fin de semana lleno de creatividad y talento con la exhibición y puja por obras con la firma de destacados artistas como José Luis Cuevas, Javier Arévalo, Paul Lozano y la homenajeada de este año, Sofía Crimen, quien colaboró estrechamente con la comunidad escolar inspirando a los estudiantes a explorar su propio potencial artístico. Sin duda, la experiencia del Art Fest de ASFG no solo celebró el arte, sino que promovió un ambiente de comunidad y pasión por la creatividad entre los más de 1,500 asistentes que disfrutaron a lo largo de estos dos días, la apreciación del arte en todas sus formas y colores.

Evento: Subasta Art Fest 2024 Ocurrió en: Galería Manifesto Cita: 8 PM.

