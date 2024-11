Comienza el fin de semana largo para muchos, así que disfruta de los grandes eventos que se realizarán como la quinta edición del festival Dreamfields México, además de conciertos, obras de teatro, poesía y muchos más.

Consulta la selección de eventos de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu entretenimiento.

Este fin de semana se realizará Dreamfields México en la Explanada del Estadio AKRON. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Dreamfields México

Uno de los encuentros de música electrónica más prestigioso del mundo realizará su quinta edición en Guadalajara este fin de semana bajo la temática The Color of Harmony. El concepto europeo se ha integrado como uno de los eventos más importantes del país y de la Perla Tapatía, que en esta edición, se espera superar los 70 mil asistentes, quienes disfrutarán de un increíble line up que incluye la participación de grandes músicos como Paul Van Dyk, Vini Vici, Mandragora, Niky Romero, Nervo, entre muchos otros. El ingreso está permitido a partir de 15 años acompañado por un adulto. Más información en dreamfields.mx.

Explanada del Estadio AKRON.

16 y 17 de noviembre, 13:00 hrs.

Un día $1,790 general. $2,390 VIP.

Paquete de dos días $2,990 general. $3,990 VIP.

Miguel Mateos regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Miguel Mateos

Una de las leyendas del rock en español regresa al escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que los asistentes disfrutarán de una noche cargada de energía y nostalgia con la música que hoy es un legado del rock en español.

Teatro Diana.

15 de noviembre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,300.

Mikel Erentxun se presentará en concierto en el Teatro Diana. NOTIMEX.

Mikel Erentxun

El líder de la agrupación Duncan Dhu y voz icónica del pop-rock español, se presentará en la Perla Tapatía para brindar un concierto en el marco de su Tour 2024, con el que celebra cuatro décadas de trayectoria musical. Disfruta de una velada que promete un recorrido por sus éxitos, desde los clásicos de Duncan Dhu hasta sus canciones en solitario, muchos de ellos incluidos en su álbum conmemorativo Amigos de guardia.

Teatro Diana.

19 de noviembre, 21:00 hrs.

De $450 a $1,450.

El Sótano se presentará en el Teatro Galerías el 20 de noviembre próximo. ESPECIAL/CORTESÍA.

El Sótano

Es una obra de terror basada en el exitoso relato de Koji Suzuki, en el que Ana Müler, una mujer que después de separarse de su esposo, alquila un departamento acompañada por su pequeña hija, Isa. Al llegar se encuentra con Damián, el conserje del edificio y único habitante, quien trata de ser amigable con Isa, pero ella no haba desde que su padre se fue.

Con las actuaciones de Ana Claudia Talancón, Luis Felipe Tovar, Camila Suárez y Rafael Perrín.

Teatro Galerías.

20 de noviembre, 19:00 y 21:15 hrs.

$350, $450, $550 y $650.

El espectáculo God Save The Queen se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

God Save The Queen

La banda tributo a Queen originaria de Argentina regresa al escenario tapatío para poner a corear a los asistentes las canciones emblemáticas de la banda británica. Formada en 1998, la agrupación toma su nombre del himno nacional del Reino Unido, que se tocaba al final de cada show de Queen. Goza de una noche de música interpretada por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo.

Auditorio Telmex.

20 de noviembre, 21:00 hrs.

De $350 a $1,300.

Marisela se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Marisela

"La dama de hierro" pisa de nuevo tierras jaliscienses para dar un concierto, en el marco de su gira Con amor world tour 2024, en el que pondrá cantar a los asistentes sus grandes éxitos como Sin Él, Mi Problema, Sola con mi soledad, entre otros. Disfruta de una noche inolvidable llena de música y romanticismo.

Auditorio Telmex.

15 de noviembre, 21:00 hrs.

De $500 a $1,850. $2,450 VIP.

Fernando Delgadillo se presentará en concierto en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Fernando Delgadillo

El cantautor mexicano pisa de nuevo el escenario jalisciense para ofrecer una inigualable presentación dentro de su gira Desde el estudio, en la que interpretará sus canciones más famosas en una velada de trova, bohemia y grandes recuerdos. El cantante estará acompañado por Los Canchanchanes Místicos.

Teatro Diana.

16 de noviembre, 20:30 hrs.

De $450 a $1,200.

Los Tres dará un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Los Tres

Dentro de su gira Revuelta, la agrupación chilena marca su regreso a los escenarios con una serie de conciertos, que celebra su reunión con su formación original (Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina). Goza de una noche en la que se revivirán los clásicos que fueron un hit en la música chilena, con un repertorio que promete un viaje por su carrera musical.

Teatro Diana.

20 de noviembre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,200.

La Gusana Ciega. AGENCIA EL UNIVERSAL.

La Gusana Ciega

La agrupación está de regreso y pisará el escenario tapatío para dar un concierto, en una noche de rock y éxitos que han consolidado su trayectoria. Tras 16 años de su álbum "Jaibol", la banda sorprende con una segunda parte y se escuchará un adelanto del disco "Jaibol II", que entre sus sencillos se encuentra el tema ¿Usted qué haría? Un éxito de Diego Verdaguer. Disfruta de este homenaje que promete ser un hit y de una velada llena de energía y nostalgia con el sonido característico de la agrupación.

Teatro Diana.

21 de noviembre, 21:00 hrs.

De $200 a $950.

VII Encuentro de Declamación Poética “Sor Juana Inés de la Cruz” se realizará en Casa Pedro Loza. ESPECIAL/CORTESÍA.

VII Encuentro de Declamación Poética “Sor Juana Inés de la Cruz”

Teatro del Abono presenta este evento único, que rinde homenaje a la poesía y al teatro en español. Una experiencia que combina gastronomía, música y literatura en una velada llena de magia, elegancia y arte. Disfruta de un coctel de bienvenida, una cena gourmet de dos tiempos (platillo fuerte y postre) acompañada de vino español y cerveza en una noche de declamación poética, escenas de teatro en vivo y música de jazz en vivo.

Casa Pedro Loza.

21 de noviembre, 19:00 hrs.

$600.

Otros Eventos

La OHIR presentará el programa 11 de su temporada Mozart y Mendelssohn en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CORTESÍA.

XM