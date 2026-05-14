Veterinarios: 5 razas de perros que no conviene tener como mascotas

Elegir un perro suele ser una decisión guiada por el cariño, la apariencia o incluso las tendencias en redes sociales. Sin embargo, especialistas en salud animal advierten que algunas razas requieren cuidados tan específicos que pueden convertirse en un reto importante para muchas familias.

La veterinaria Rachel Siu, junto con expertos de un portal especializado, compartió una lista de razas que, desde su experiencia clínica, implican mayores dificultades relacionadas con salud, comportamiento o necesidades de cuidado diario.

Lejos de señalar que estos perros “no deban existir” o no puedan ser excelentes compañeros, la recomendación apunta a que las personas se informen antes de adoptar y comprendan realmente las exigencias de cada raza.

1. Husky Siberiano: energía extrema y necesidad de espacio

Los huskies suelen enamorar por su apariencia similar a la de un lobo, sus ojos claros y su carácter juguetón. Sin embargo, son perros criados originalmente para soportar climas fríos y recorrer largas distancias. Esto significa que necesitan altos niveles de actividad física y estimulación constante. En espacios pequeños o ciudades con temperaturas elevadas, pueden desarrollar ansiedad, frustración y conductas destructivas.

El husky se caracteriza por ser rebosante de energía y dotado de una gran inteligencia. CANVA

Los veterinarios señalan que muchas personas subestiman el tiempo y energía que requiere esta raza, lo que termina afectando tanto al perro como a sus dueños.

2. Dachshund: pequeños, pero vulnerables

Conocidos popularmente como perros “salchicha”, los Dachshund destacan por su cuerpo alargado y patas cortas. Aunque suelen ser cariñosos y muy populares, su estructura física los hace especialmente propensos a problemas de columna.

El dachshund mini adulto pesa 4,5 - 5 kg y tiene una altura de aproximadamente 12 - 15 cm. CANVA

Acciones cotidianas como subir escaleras, saltar del sillón o jugar bruscamente pueden provocar lesiones delicadas y dolorosas, algunas de ellas con necesidad de cirugía. Especialistas advierten que mantener saludable a esta raza requiere supervisión constante, control de peso y cuidados específicos para evitar daños en la espalda.

3. Gran Danés: gigantes adorables con problemas de salud frecuentes

El Gran Danés suele ser descrito como un perro noble, tranquilo y extremadamente afectuoso. Sin embargo, su gran tamaño también implica importantes complicaciones médicas. Esta raza tiene una esperanza de vida relativamente corta y presenta predisposición a enfermedades cardíacas, problemas articulares y torsión gástrica, una condición potencialmente mortal.

El gran danés es un gigante dulce, afectuoso, cariñoso y, por encima de todo, extraordinario con las personas. CANVA

Además, debido a su tamaño, los tratamientos médicos, alimentación y cuidados suelen representar costos para los propietarios.

4. Goldendoodle y otros “doodles”: más complejos de lo que parecen

Los llamados “doodles”, cruces entre caniches y otras razas, se volvieron extremadamente populares en los últimos años debido a su apariencia tierna y la idea de que son perros fáciles de cuidar. No obstante, veterinarios señalan que estos cruces pueden tener temperamentos impredecibles, ya que heredan características distintas de ambas razas.

Inteligente y leal, Amigable y sociable, Sensible y afectuoso. PIXABAY

Además, requieren mantenimiento frecuente del pelaje para evitar nudos, problemas de piel y acumulación de suciedad. Muchos dueños descubren demasiado tarde que necesitan cepillado constante y visitas regulares a estética canina.

5. Bulldog Inglés: adorables, pero con múltiples complicaciones respiratorias

El bulldog es una de las razas más queridas por su apariencia y personalidad tranquila, pero también una de las más cuestionadas por especialistas debido a sus problemas de salud. Su anatomía braquicéfala —hocico corto y vías respiratorias comprimidas— provoca dificultades para respirar, intolerancia al calor y riesgo elevado de complicaciones médicas.

El Bulldog es un perro musculoso corpulento y de talla media. PIXABAY

Muchos bulldogs también presentan problemas dermatológicos, articulares y cardíacos, lo que puede afectar considerablemente su calidad de vida.

Elegir una mascota también implica responsabilidad

Los especialistas insisten en que adoptar un perro no debería depender únicamente de la estética o popularidad de una raza. Factores como el espacio disponible, el clima, el tiempo libre y la capacidad económica son fundamentales para garantizar el bienestar animal.

Además, recomiendan investigar previamente las necesidades físicas y emocionales de cada raza para evitar abandonos, estrés o problemas de convivencia en el futuro.

La veterinaria Rachel Siu también subraya la importancia de aprender a interpretar el lenguaje corporal de los perros, ya que observar sus movimientos, postura y comportamiento permite detectar señales de estrés, miedo o enfermedad antes de que el problema empeore.

TG