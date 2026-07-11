La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública en México , pero su origen va mucho más allá de una dieta alta en calorías. Factores como la genética, el ambiente, la exposición a la luz durante la noche e incluso el ruido nocturno también pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad, de acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudio, encabezado por Vito Salvador Rogelio Hernández Melchor, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, busca comprender cómo determinadas condiciones ambientales pueden dejar efectos duraderos en el organismo e incrementar el riesgo de obesidad, incluso en generaciones futuras.

La luz nocturna y el ambiente también influyen

El proyecto, titulado "Programación Intergeneracional de la Obesidad, Plasticidad de Circuitos Subcorticales y Conductas Motivacionales en la Progenie Adolescente desde una Perspectiva Traslacional", fue reconocido por el Programa de Apoyo a la Formación de Redes de Investigación Multidisciplinarias de la Facultad de Medicina.

La investigación analiza, mediante modelos de laboratorio, cómo la exposición de los padres a una alimentación rica en grasas o a la luz tenue durante la noche puede provocar cambios biológicos que posteriormente influyan en sus hijos.

Además, los científicos buscan relacionar estos hallazgos con observaciones realizadas en adolescentes mexicanos para identificar nuevos factores de riesgo asociados con la obesidad.

¿Cómo afectan estos factores al organismo?

De acuerdo con Hernández Melchor, elementos como una dieta alta en grasas, la exposición constante a iluminación nocturna y el ruido durante las horas de descanso pueden alterar el funcionamiento de los circuitos subcorticales del cerebro, responsables de regular funciones como:

La motivación.

La conducta alimentaria.

La toma de decisiones.

El equilibrio energético del organismo.

Estas alteraciones podrían favorecer el desarrollo de obesidad y otros trastornos metabólicos.

El investigador explicó que la llamada plasticidad biológica demuestra que el ambiente puede dejar "huellas" en el organismo; sin embargo, estas modificaciones no necesariamente son permanentes ni inevitables.

La obesidad es un problema multifactorial

Los especialistas señalaron que estos hallazgos ayudan a comprender que la obesidad no puede atribuirse únicamente a los hábitos individuales.

Por el contrario, se trata de un problema complejo en el que intervienen factores genéticos, ambientales, sociales y biológicos que incluso pueden comenzar antes del nacimiento o heredarse entre generaciones.

La UNAM busca llevar la investigación a la práctica médica

Durante la entrega de reconocimientos, la directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, destacó la importancia de que las investigaciones científicas tengan un impacto directo en la atención médica y en las políticas públicas.

"Hoy más que nunca necesitamos que el conocimiento que se genere en nuestros laboratorios y grupos de trabajo llegue a la clínica, al hospital, a las comunidades, a las personas y responda a las políticas de salud", afirmó.

También reconocen investigación con perspectiva de género

En la misma ceremonia también fue distinguido el proyecto "Análisis del hábitus médico y del currículum oculto como reproductores de desigualdad estructural en la educación médica mexicana hacia un modelo de transformación institucional con enfoque de género y salud mental", encabezado por Diana Patricia Guízar Sánchez.

La investigación analiza cómo ciertos modelos de formación médica pueden reproducir desigualdades estructurales, violencia simbólica y afectaciones a la salud mental de los médicos residentes, con el objetivo de proponer estrategias institucionales enfocadas en la equidad y el bienestar.

Con estos proyectos, la Facultad de Medicina de la UNAM impulsa investigaciones multidisciplinarias orientadas a comprender mejor los principales desafíos de salud pública y generar soluciones con impacto en la práctica clínica y en la población mexicana.

Con información de la UNAM.

EE