Síntomas de alergia se confunden con infecciones respiratorias en adultos mayores

En México, especialistas han alertado sobre un problema cada vez más común en la atención de las personas adultas mayores: los síntomas de alergia suelen confundirse con infecciones respiratorias, lo que complica el diagnóstico oportuno y puede derivar en tratamientos inadecuados.

Durante 2026, el sistema de salud ha registrado un aumento en los casos de alergias en este sector de la población, en un panorama en el que también se mantienen al alza diversas infecciones respiratorias agudas, como la gripe, el virus sincicial respiratorio y otros patógenos estacionales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), se estima que cerca del 40% de los mexicanos padece algún tipo de alergia. Aunque históricamente estas afecciones se asociaban principalmente con la infancia, los expertos advierten que en la actualidad se observa un repunte importante en la población de edad avanzada.

Síntomas de alergia que pueden confundirse con infecciones respiratorias

Uno de los principales retos es que los síntomas de las alergias respiratorias pueden ser similares a los de infecciones virales o bacterianas. Manifestaciones como tos persistente, estornudos, falta de aire y opresión en el pecho suelen interpretarse como resfriados o cuadros gripales, lo que retrasa la identificación de una alergia.

Este escenario ocurre además en un entorno ambiental cada vez más complejo. La Red Mexicana de Aerobiología (REMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha documentado que, debido al calentamiento global, las temporadas de polinización en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se han vuelto más intensas y prolongadas.

Según la Organización Mundial de la Alergia (World Allergy Organization), el cambio climático contribuye a incrementar la concentración de alérgenos en el aire y a extender los periodos de floración, lo que aumenta la exposición de la población a estos agentes.

El envejecimiento del sistema inmune complica el diagnóstico

En el caso de las personas adultas mayores, el diagnóstico puede ser todavía más complejo debido al proceso natural de envejecimiento del sistema inmune, conocido como inmunosenescencia. Esto no solo reduce la capacidad del organismo para responder a infecciones, sino que también puede provocar reacciones exageradas ante alérgenos ambientales.

Especialistas del INER señalan que padecimientos como la rinitis alérgica o el asma tienden a presentarse con mayor severidad en esta etapa de la vida, por lo que distinguirlos de infecciones respiratorias resulta fundamental para establecer el tratamiento adecuado.

Alertan sobre riesgos de automedicación en adultos mayores

Ante este contexto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) promueve la evaluación médica especializada a través del Centro de Atención Integral (CAI) Universidad, donde se enfatiza la importancia de realizar diagnósticos diferenciales que permitan distinguir entre alergias y enfermedades infecciosas.

Los especialistas también advierten sobre los riesgos de la automedicación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), es común que síntomas como el escurrimiento nasal o la tos persistente se normalicen en la tercera edad, lo que puede llevar al uso innecesario de antibióticos o antihistamínicos de libre venta.

En los adultos mayores, algunos de estos medicamentos pueden provocar efectos adversos como mareos o sedación, aumentando el riesgo de caídas y fracturas. Por ello, los expertos recomiendan acudir a valoración médica ante síntomas respiratorios persistentes para evitar diagnósticos erróneos y complicaciones de salud.

*Con información de SUN

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