A ritmo de banda sinaloense fueron recibidos los pasajeros que arribaron al puerto de Mazatlán en el vuelo XAVRO1406 procedente de la ciudad de Guadalajara. Se trata de la nueva ruta Guadalajara-Mazatlán, de la aerolínea Volaris, que empezó a operar el 29 de marzo de 2026.La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, le dio la bienvenida a los pasajeros junto a autoridades municipales, de la aerolínea y del grupo aeroportuario OMA.“Hoy le damos la bienvenida a este vuelo de Volaris que llegó completamente lleno, lo que es una extraordinaria noticia, sobre todo porque estas dos primeras semanas de arranque ya está vendido al 95 por ciento y seguramente llegaremos al 100 por ciento; es una extraordinaria oportunidad de ir desde este destino de playa a Guadalajara y viceversa, celebramos la apertura de esta nueva ruta de Volaris que conecta a Guadalajara con Mazatlán con tres frecuencias semanales, fortaleciendo la conectividad aérea de nuestro destino y acercándonos a uno de los mercados más dinámicos del país”, expresó Sosa Osuna.La funcionaria agregó que esta nueva opción de vuelo no solo facilita el acceso de más visitantes, sino que impulsa el turismo, la inversión y el intercambio cultural entre ambas ciudades, además de fortalecer segmentos clave como el turismo de salud, educación y facilita estrechar vínculos familiares.“En Sinaloa seguimos trabajando para consolidar a Mazatlán como el destino de sol y playa preferido del Pacífico mexicano”, enfatizó.La ruta Mazatlán-Guadalajara tiene una frecuencia de tres vuelos semanales (martes, jueves y domingo). De Guadalajara sale a las 10:20 horas y de Mazatlán a las 11:09 horas.“Este vuelo llegó para quedarse, el objetivo es ir incrementando frecuencias en la semana, tarda un proceso de seis meses para la evaluación y así poder hacer la solicitud correspondiente a Volaris, hasta el punto en que los vuelos sean diarios o cinco veces a la semana”, agregó.En el corte de listón la funcionaria estatal estuvo acompañada de Abelardo Muñoz Martín, director de Desarrollo de Tráfico de OMA; Nanci Aidé Galaviz Lomelí, gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris México; Joel Cova Palafox, ejecutivo comercial Zona occidente de Volaris; Elizabeth Martínez Zarzosa, ejecutivo de Desarrollo de Mercados Volaris México; Eduardo Galindo Gómez, administrador de OMA Mazatlán, Ignacio Meza Villaseñor, comandante de AFAC y Alí Zamudio, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, entre otros invitados especiales.Esta ruta representa 118 vuelos de Guadalajara a Mazatlán durante 2026 (la misma cifra de Mazatlán a Guadalajara), con una derrama económica de 123 millones de pesos en el sector turístico.Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.XM