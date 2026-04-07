A ritmo de banda sinaloense fueron recibidos los pasajeros que arribaron al puerto de Mazatlán en el vuelo XAVRO1406 procedente de la ciudad de Guadalajara . Se trata de la nueva ruta Guadalajara-Mazatlán, de la aerolínea Volaris, que empezó a operar el 29 de marzo de 2026.

Se inaugura la nueva ruta Guadalajara-Mazatlán en Volaris. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, le dio la bienvenida a los pasajeros junto a autoridades municipales, de la aerolínea y del grupo aeroportuario OMA.

“Hoy le damos la bienvenida a este vuelo de Volaris que llegó completamente lleno, lo que es una extraordinaria noticia, sobre todo porque estas dos primeras semanas de arranque ya está vendido al 95 por ciento y seguramente llegaremos al 100 por ciento; es una extraordinaria oportunidad de ir desde este destino de playa a Guadalajara y viceversa, celebramos la apertura de esta nueva ruta de Volaris que conecta a Guadalajara con Mazatlán con tres frecuencias semanales, fortaleciendo la conectividad aérea de nuestro destino y acercándonos a uno de los mercados más dinámicos del país”, expresó Sosa Osuna.

Pasajeros de la nueva ruta Guadalajara-Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

La funcionaria agregó que esta nueva opción de vuelo no solo facilita el acceso de más visitantes, sino que impulsa el turismo, la inversión y el intercambio cultural entre ambas ciudades , además de fortalecer segmentos clave como el turismo de salud, educación y facilita estrechar vínculos familiares.

“En Sinaloa seguimos trabajando para consolidar a Mazatlán como el destino de sol y playa preferido del Pacífico mexicano”, enfatizó.

La ruta Mazatlán-Guadalajara tiene una frecuencia de tres vuelos semanales (martes, jueves y domingo). De Guadalajara sale a las 10:20 horas y de Mazatlán a las 11:09 horas .

“Este vuelo llegó para quedarse, el objetivo es ir incrementando frecuencias en la semana, tarda un proceso de seis meses para la evaluación y así poder hacer la solicitud correspondiente a Volaris, hasta el punto en que los vuelos sean diarios o cinco veces a la semana”, agregó.

Nueva ruta Guadalajara-Mazatlán a través de Volaris. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

En el corte de listón la funcionaria estatal estuvo acompañada de Abelardo Muñoz Martín, director de Desarrollo de Tráfico de OMA; Nanci Aidé Galaviz Lomelí, gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris México; Joel Cova Palafox, ejecutivo comercial Zona occidente de Volaris; Elizabeth Martínez Zarzosa, ejecutivo de Desarrollo de Mercados Volaris México; Eduardo Galindo Gómez, administrador de OMA Mazatlán, Ignacio Meza Villaseñor, comandante de AFAC y Alí Zamudio, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, entre otros invitados especiales.

Esta ruta representa 118 vuelos de Guadalajara a Mazatlán durante 2026 (la misma cifra de Mazatlán a Guadalajara), con una derrama económica de 123 millones de pesos en el sector turístico.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM