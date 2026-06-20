Sanar no es un acto solitario; lo que dice la psicología sobre la resiliencia

A menudo creemos que superar adversidades exige una fortaleza solitaria e inquebrantable. Sin embargo, la psicología moderna revela que este enfoque es un mito perjudicial. Comprender la verdadera naturaleza de la recuperación emocional puede cambiar radicalmente tu forma de sanar y de relacionarte con tu entorno hoy mismo.

El abordaje de las heridas emocionales ha evolucionado significativamente en los últimos años. En este contexto, el psicólogo clínico Maxi McCoubrey, especialista en trauma complejo y abuso emocional, aporta una perspectiva reveladora sobre cómo enfrentamos el dolor.

A través de su reciente obra literaria, titulada Traumalandia y editada por Planeta, el experto desmenuza los mecanismos de defensa humanos. Su análisis se centra en desarmar conceptos malinterpretados por la cultura popular.

Uno de los términos más distorsionados en la actualidad es la resiliencia. De un tiempo a esta parte, esta palabra se utiliza tan masivamente que a menudo parece un mantra vacío o, peor aún, una obligación impuesta a quienes sufren.

El error más frecuente radica en concebir esta capacidad como un aspecto absolutamente individual. Se suele exigir a las personas afectadas que encuentren fuerzas de la nada, ignorando el contexto que las rodea.

El tejido social como motor de recuperación

Frente a esta creencia generalizada, la evidencia clínica demuestra que la resiliencia no es una propiedad individual ni un rasgo heroico. Por el contrario, se trata de un fenómeno profundamente relacional.

Nadie logra reconstruirse en absoluta soledad tras una experiencia dolorosa. La red de contención, compuesta por médicos, familiares, docentes y vecinos, es la que verdaderamente sostiene al individuo durante su proceso.

El tejido social actúa como un amortiguador indispensable frente a la adversidad. Incluso las personas aparentemente más fuertes encuentran su motivación en un factor externo: un amigo, un amor, una causa o un proyecto a futuro.

Cuando el impacto emocional encuentra reconocimiento, justicia y palabras para ser expresado, su naturaleza cambia. Deja de transmitirse como una sombra silenciosa o un miedo difuso para transformarse en una memoria viva y manejable.

Los vínculos como espacios reguladores

Después de atravesar una situación crítica, las relaciones interpersonales adquieren una nueva dimensión. Los vínculos dejan de ser únicamente espacios de pertenencia social y pasan a funcionar como verdaderos espacios reguladores del sistema nervioso.

En esta etapa, la persona afectada aprende a discernir qué interacciones le hacen bien. Se comprende, a veces por primera vez, que no cualquier compañía calma y que el afecto genuino no debe causar dolor.

Este aprendizaje fomenta el desarrollo de una mayor sensibilidad hacia la coherencia emocional. La previsibilidad y el respeto mutuo se vuelven requisitos innegociables para establecer nuevas conexiones o mantener las existentes.

La esperanza en la historia del trauma

Desmitificar la figura del sobreviviente solitario alivia la carga de quienes están en pleno proceso de sanación. Permite pedir ayuda sin sentir que se está fracasando en el intento de superar los obstáculos.

La recuperación requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, un entorno validante. Entender que la fuerza proviene de la conexión humana cambia el paradigma de la salud mental contemporánea.

Así como en los relatos tradicionales siempre existe la esperanza de romper un encantamiento, en la historia del trauma también hay una salida. La clave está en construir puentes hacia los demás en lugar de levantar muros defensivos.

Y, por supuesto, hay que considerar la ayuda profesional de terapeutas, psicólogos y psiquiatras, como los más capacitados para atender problemas de esta índole.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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