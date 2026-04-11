El agua mineral es un tipo de agua que contiene minerales disueltos de forma natural, como calcio, magnesio y sodio. A diferencia del agua potable común, suele provenir de manantiales y puede ser naturalmente carbonatada o con gas añadido.

En los últimos años, su consumo ha crecido en países como México, donde muchas personas la prefieren como alternativa a bebidas azucaradas. Además de su sabor, se percibe como una opción más saludable dentro de una dieta cotidiana.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud han destacado la importancia de mantenerse hidratado, aunque no hacen una recomendación específica de priorizar agua mineral sobre otras formas de hidratación.

Beneficios de tomar agua mineral todos los días

Consumida con moderación, el agua mineral puede aportar algunos beneficios gracias a su contenido natural de minerales.

Uno de los principales puntos a favor es su aporte de calcio y magnesio, elementos importantes para la salud ósea y muscular. Instituciones como los National Institutes of Health han señalado que estos minerales son esenciales en el funcionamiento del cuerpo.

Otro beneficio es que puede ayudar a mejorar la digestión, especialmente en su versión carbonatada, ya que algunas personas reportan sensación de alivio estomacal.

Además, sustituir refrescos o bebidas con alto contenido de azúcar por agua mineral puede contribuir a reducir el consumo calórico diario, lo que impacta positivamente en la salud general.

Posibles riesgos del consumo diario

Aunque tiene ventajas, tomar agua mineral todos los días también puede implicar ciertos aspectos a considerar.

Uno de los principales factores es el contenido de sodio. Algunas marcas pueden tener niveles elevados, lo que no es recomendable para personas con presión arterial alta o problemas cardiovasculares, según recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Otro punto a tener en cuenta es el gas. El consumo frecuente de bebidas carbonatadas, incluso sin azúcar, puede provocar inflamación abdominal o molestias digestivas en algunas personas.

También se debe considerar que no todas las aguas minerales son iguales. Algunas contienen más minerales que otras, por lo que revisar la etiqueta es clave para tomar una decisión informada.

CANVA

El consumo de agua mineral no está contraindicado para la mayoría de la población, pero hay casos en los que se recomienda mayor precaución. Personas con hipertensión, problemas renales o que siguen dietas bajas en sodio deben revisar el contenido mineral antes de consumirla de forma habitual.

Asimismo, especialistas en nutrición, respaldados por asociaciones como la Asociación Mexicana de Nutriología, sugieren alternar el consumo con agua natural para mantener un equilibrio adecuado.

Tips rápidos para consumir agua mineral de forma segura

Si decides incluir agua mineral en tu rutina diaria, estos puntos pueden ayudarte:

Revisa la etiqueta para conocer el contenido de sodio y minerales

Alterna con agua natural para equilibrar la hidratación

Evita consumirla en exceso si te causa inflamación

Prefiere opciones con bajo contenido de sodio

Úsala como sustituto de bebidas azucaradas

El consumo diario de agua mineral puede ser parte de un estilo de vida saludable, siempre que se haga con moderación y tomando en cuenta sus características.

No sustituye completamente al agua natural, pero puede complementar la hidratación y aportar minerales al organismo. La clave está en conocer su composición y adaptarla a las necesidades individuales.

El agua mineral puede ser una buena aliada para la hidratación si se consume de manera consciente. Aunque ofrece beneficios, también es importante considerar su contenido de sodio y gas.

Tomar decisiones informadas sobre lo que se consume a diario permite mantener un equilibrio que favorezca la salud a largo plazo.

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