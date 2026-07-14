Qué plantas repelen alacranes: 3 opciones para proteger tu hogar

Con el aumento de las temperaturas, la presencia de alacranes suele incrementarse en distintas regiones de México, ya que el calor favorece su actividad. Ante este escenario, algunas plantas aromáticas pueden funcionar como un apoyo para reducir la presencia de estos arácnidos cerca de la vivienda , gracias a los olores que desprenden.

Especialistas y autoridades sanitarias señalan que especies como la lavanda, la ruda y la menta o hierbabuena contienen compuestos aromáticos que resultan desagradables para los alacranes, por lo que pueden utilizarse como una alternativa natural complementaria para proteger el hogar.

Lavanda, ruda y menta, las principales opciones

La lavanda es una de las plantas más recomendadas debido a su intenso aroma. Puede sembrarse en jardines, patios o cerca de puertas y ventanas, donde recibe abundante luz solar. También es posible colocar flores secas en puntos estratégicos, como alféizares y rincones poco iluminados.

Otra alternativa es la ruda (Ruta graveolens), reconocida por el fuerte olor de sus aceites esenciales. Lo más recomendable es colocarla en macetas cerca de los accesos principales o ventanas. Sin embargo, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) advierte que sus hojas pueden causar irritación en la piel, por lo que se recomienda manipularla con guantes.

La menta y la hierbabuena también son opciones útiles, ya que su aroma intenso puede ayudar a mantener alejados no solo a los alacranes, sino también a otros insectos y plagas. Estas plantas se desarrollan mejor en espacios con buena humedad y pueden mantenerse tanto en interiores como en exteriores.

Las plantas no sustituyen las medidas de prevención

Aunque estas especies pueden contribuir a disminuir la presencia de alacranes, las autoridades de salud subrayan que no reemplazan las medidas preventivas para evitar que ingresen al hogar .

Entre las recomendaciones se encuentran instalar mosquiteros en puertas y ventanas, colocar burletes en los accesos, proteger coladeras con rejillas de malla fina y mantener limpios los alrededores de la vivienda.

También es importante retirar escombros, montones de leña, hojas secas y basura orgánica, ya que estos espacios suelen convertirse en refugios para los alacranes. Mantener el orden y eliminar posibles escondites continúa siendo la medida más efectiva para reducir el riesgo de encontrarlos dentro de casa.

SV