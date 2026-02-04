Miércoles de Ceniza 2026: ¿Qué no se debe hacer en esta fecha?

Está por iniciar uno de los ritos más importantes para los fieles católicos: el Miércoles de Ceniza, preámbulo de la Cuaresma y, por consiguiente, de la Semana Santa y la Pascua. Este día es una celebración litúrgica móvil, porque cada año tiene una fecha diferente, y este año será el día 18 de febrero.

¿Qué es y de qué se trata ese día?

El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno, marca el inicio de la cuaresma, el cual es un periodo de 40 días de preparación para la pascua en el cristianismo. El periodo de la cuaresma se caracteriza por la oración, el ayuno, la abstinencia y la limosna, y termina antes de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, simbolizando los 40 días de Jesús en el desierto.

La ceniza se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. Ese día miércoles, se lleva a cabo la tradición en la que se coloca ceniza en la frente de las personas que asistan a misa, haciendo la señal de la cruz.

Como signo de la caducidad de la condición humana; como signo penitencia; y como signo de conversión que debe ser la nota dominante durante toda la cuaresma.

¿Qué no se debe hacer en esta fecha?

En la iglesia católica, el Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia de carnes rojas o blanca, como un acto de purificación. Las únicas proteínas permitidas son las que provienen del mar como pescados o mariscos. Pero no sólo ese miércoles, sino también cada viernes de la temporada, en especial el Viernes Santo, no se debe de consumir carnes, incluyendo caldos o grasas animales.

El ayuno deben realizarlo las personas mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años, exceptuando casos especiales como mujeres embarazadas o lactantes y personas con enfermedades mentales.

Tampoco se deben realizar fiestas, excesos, quejarse del ayuno, ni tomar la ceniza como un simple ritual.

Estas prácticas son una forma de autoimponer disciplina sobre nuestras necesidades corporales, someter nuestras pasiones y ser dueños de nuestros actos.

