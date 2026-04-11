Los mejores alimentos para bajar los triglicéridos

Mantener niveles adecuados de triglicéridos es fundamental para prevenir problemas cardiovasculares, y la alimentación juega un papel muy importante para lograrlo.

Los triglicéridos, grasas presentes en la sangre, son esenciales como fuente de energía; sin embargo, es necesario mantenerlos bajo control para evitar la hipertrigliceridemia y conservar una buena salud.

Lo que pasa cuando se tienen altos los triglicéridos

La hipertrigliceridemia, definida por niveles elevados de triglicéridos, está asociada con factores genéticos, la dieta y el estilo de vida. Su control es indispensable, ya que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pancreatitis y otras complicaciones. Su tratamiento requiere ajustes en la alimentación, actividad física regular y, en algunos casos, el uso de medicamentos.

La Fundación Española del Corazón destaca la importancia de mantener los triglicéridos por debajo de 150 mg/dl para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pancreatitis.

Control de triglicéridos: alimentos que conviene evitar para proteger la salud cardiovascular

Evitar grasas saturadas de origen animal, aceites no saludables, azúcares simples y alcohol es fundamental para mantener niveles adecuados de triglicéridos. Además, se recomienda moderar el consumo de frutas con alto índice glucémico, ya que pueden influir en el aumento de estos niveles en la sangre.

Estos ajustes en la alimentación tienen como objetivo reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y favorecer el bienestar general del paciente. Mantener una dieta controlada y equilibrada resulta clave para preservar la salud y prevenir complicaciones asociadas.

Aceite de oliva: Rico en ácidos grasos monoinsaturados, beneficiosos para la salud cardiovascular.

Rico en ácidos grasos monoinsaturados, beneficiosos para la salud cardiovascular. Pescados azules: Sardinas, caballa, atún, salmón, entre otros, ricos en ácidos grasos omega-3, fundamentales para reducir los triglicéridos.

Sardinas, caballa, atún, salmón, entre otros, ricos en ácidos grasos omega-3, fundamentales para reducir los triglicéridos. Nueces: Contienen ácidos grasos omega-3, contribuyendo positivamente a la salud cardiovascular.

Contienen ácidos grasos omega-3, contribuyendo positivamente a la salud cardiovascular. Aceite de canola o colza: Fuente de ácidos grasos monoinsaturados, favorece la estabilidad de los niveles de triglicéridos.

Fuente de ácidos grasos monoinsaturados, favorece la estabilidad de los niveles de triglicéridos. Productos enriquecidos en omega-3: Suplementos útiles para incorporar ácidos grasos omega-3 a la dieta.

Suplementos útiles para incorporar ácidos grasos omega-3 a la dieta. Frutos secos: Aportan beneficios para la salud cardiovascular.

Aportan beneficios para la salud cardiovascular. Carnes magras: Optar por carnes magras en lugar de grasas saturadas.

Optar por carnes magras en lugar de grasas saturadas. Aves sin piel: Reducir la ingesta de grasas eligiendo aves sin piel.

Reducir la ingesta de grasas eligiendo aves sin piel. Quesos bajos en grasa, leches y yogures desnatados: Alternativas lácteas más saludables para disminuir la grasa.

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