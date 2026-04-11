Los mejores alimentos para bajar los triglicéridos

Mantener niveles adecuados de triglicéridos es fundamental para prevenir problemas cardiovasculares, y la alimentación juega un papel muy importante para lograrlo.Los triglicéridos, grasas presentes en la sangre, son esenciales como fuente de energía; sin embargo, es necesario mantenerlos bajo control para evitar la hipertrigliceridemia y conservar una buena salud.La hipertrigliceridemia, definida por niveles elevados de triglicéridos, está asociada con factores genéticos, la dieta y el estilo de vida. Su control es indispensable, ya que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pancreatitis y otras complicaciones. Su tratamiento requiere ajustes en la alimentación, actividad física regular y, en algunos casos, el uso de medicamentos.La Fundación Española del Corazón destaca la importancia de mantener los triglicéridos por debajo de 150 mg/dl para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pancreatitis.Evitar grasas saturadas de origen animal, aceites no saludables, azúcares simples y alcohol es fundamental para mantener niveles adecuados de triglicéridos. Además, se recomienda moderar el consumo de frutas con alto índice glucémico, ya que pueden influir en el aumento de estos niveles en la sangre.Estos ajustes en la alimentación tienen como objetivo reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y favorecer el bienestar general del paciente. Mantener una dieta controlada y equilibrada resulta clave para preservar la salud y prevenir complicaciones asociadas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF