Miércoles, 03 de Junio 2026

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Los cinco mejores lugares para comprar bicicletas en Guadalajara

La asesoría especializada junto al equipamiento adecuado definen la experiencia al iniciar el pedaleo

Por: G. Solano

En tiendas especializadas, los ciclistas encuentran orientación técnica y opciones para cada tipo de recorrido. EL INFORMADOR/Archivo

En tiendas especializadas, los ciclistas encuentran orientación técnica y opciones para cada tipo de recorrido. EL INFORMADOR/Archivo

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2018 para reconocer a un medio de transporte simple, asequible, limpio y ambientalmente sostenible. Sin embargo, para aprovechar al máximo las ventajas de las dos ruedas, el primer paso es contar con el equipamiento adecuado y el respaldo de expertos. Si estás pensando en renovar tu equipo o dar el salto al ciclismo urbano, de montaña o de ruta, en esta guía te presentamos algunas de las mejores tiendas de bicicletas en Guadalajara.

La primera consideración al comprar una bicicleta es tener claro el uso que se le dará, pues cada modelo está diseñado para responder a diferentes terrenos, distancias y objetivos. Elegir sin la orientación adecuada puede convertir un paseo placentero en una experiencia incómoda o acelerar el desgaste de los componentes. Por ello, las mejores tiendas especializadas clasifican su catálogo según las necesidades de cada ciclista.

Para ayudarte a identificar la bicicleta que mejor se adapta a tus necesidades, estos son los principales tipos que encontrarás en el mercado:

1. Bicicletas urbanas y de movilidad

Ideales para desplazamientos cotidianos y trayectos cortos o medios.

  • Bicicletas urbanas
  • Bicicletas de paseo
  • Bicicletas plegables
  • Bicicletas híbridas

2. Bicicletas de carretera y rendimiento

Pensadas para la velocidad, la eficiencia y la competición sobre asfalto.

  • Bicicletas de ruta
  • Bicicletas de triatlón y contrarreloj
  • Bicicletas de pista o circuito

3. Bicicletas todoterreno y de aventura

Diseñadas para circular fuera del asfalto o combinar distintos tipos de terreno.

Bicicletas de montaña
Bicicletas gravel (para rodar en asfalto y terracería)

4. Bicicletas deportivas y acrobáticas

Orientadas a saltos, trucos y disciplinas específicas.

  • Bicicletas BMX

5. Bicicletas eléctricas

Equipadas con asistencia al pedaleo para facilitar recorridos más largos o exigentes.

  • Bicicletas eléctricas

Una vez identificado el modelo ideal para tus rodadas, el siguiente paso es saber dónde adquirirlo, tomando en cuenta aspectos como la garantía, la asesoría especializada y el servicio posventa. No todas las tiendas ofrecen el mismo catálogo ni el mismo nivel de especialización en mantenimiento y reparación.

Por ello, para ayudarte a ahorrar tiempo y realizar una compra informada en este Día Mundial de la Bicicleta, recopilamos algunos de los establecimientos mejor valorados por sus clientes en Google dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Import Bike MX

  • General Eulogio Parra 2790, Col. Prados Providencia.

Blackterium Bicicletas

  • Manuel López Cotilla 1511, Col. Americana.

Bicicletas José Luis

  • Gigantes 995-A, Col. Oblatos.

Machín Rin (bicicletas personalizadas)

  • Joaquín Angulo 450, Col. Centro.

Ready4Action Bikes

  • Avenida Patria 555, Col. Jardines Universidad.
La movilidad urbana sobre dos ruedas gana presencia en los recorridos cotidianos de la ciudad. EL INFORMADOR/Archivo

El Salón de la Bicicleta

  • Avenida Juárez 872, Col. Centro.

Bike World

  • Avenida Patria 52, Col. Real Vallarta.

33 Club Ciclista

  • Justo Sierra 2630, Col. Ladrón de Guevara.

Bianchi Café & Cycles Guadalajara

  • Avenida Pablo Neruda 2365, Col. Providencia.

Seguridad y equipamiento: una inversión inteligente

Estrenar una bicicleta es solo una parte de la experiencia. Un error frecuente entre los ciclistas principiantes es destinar todo su presupuesto únicamente a la bicicleta y dejar de lado los accesorios de seguridad.

Elementos como un casco con certificación, luces delanteras y traseras de alta visibilidad, guantes y un candado resistente no son lujos opcionales. Se trata de inversiones fundamentales para proteger tanto tu integridad física como tu patrimonio. Al visitar una tienda especializada, aprovecha la asesoría del personal para armar un paquete completo de seguridad acorde con tus necesidades.

Curiosidades sobre las bicicletas

  • Al barón Karl Drais, inventor alemán nacido en 1785, se le atribuye la creación de la draisiana, considerada el antecedente directo de la bicicleta moderna.
  • Diversos estudios han documentado beneficios del ciclismo en aspectos como la salud cardiovascular, la reducción del colesterol y la mejora del estado de ánimo.
  • El 19 de abril se celebra de manera extraoficial el llamado Día de la Bicicleta. La fecha conmemora el histórico recorrido realizado por el científico Albert Hofmann en 1943, tras experimentar con los efectos del LSD, sustancia que descubrió.
     

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