Lo que deberías comer si tienes familiares con alzhéimer

¿Y si lo que pones en tu plato pudiera proteger tu memoria, incluso cuando la genética juega en tu contra? Un nuevo hallazgo científico demuestra que cambiar tus hábitos alimenticios hoy puede ser la clave para mantener la lucidez y frenar el deterioro cognitivo en el futuro.

La investigación, publicada recientemente en la revista médica JAMA Network Open, analizó cómo la nutrición impacta directamente en la salud cerebral. El estudio se centró en adultos mayores que ya presentaban señales biológicas de riesgo para desarrollar alzhéimer.

Durante un periodo de 15 años, los científicos del Instituto Karolinska en Suecia siguieron de cerca a casi mil 900 participantes mayores de 60 años. El objetivo era entender si las decisiones dietéticas podían alterar el destino neurológico de estas personas.

El poder de una dieta antiinflamatoria

Los resultados revelaron que aquellos individuos que siguieron una dieta con bajo potencial inflamatorio redujeron su riesgo de demencia en un 29 %. Este beneficio se observó específicamente en personas con niveles elevados de la proteína p-tau217, un indicador temprano de la enfermedad.

Anja Mrhar, investigadora principal del estudio, explicó que la calidad de la dieta sigue siendo un factor determinante. Esto aplica incluso cuando ya existen cambios biológicos relacionados con el deterioro cognitivo en el organismo.

El patrón alimenticio evaluado prioriza el consumo de frutas, verduras, nueces y granos integrales. Al mismo tiempo, restringe severamente la ingesta de carnes rojas, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas que promueven la inflamación celular.

Biomarcadores y prevención temprana

Además de la proteína mencionada, los investigadores midieron otros marcadores en la sangre, como el NfL y el GFAP. Estos elementos permiten detectar lesiones neuronales y neuroinflamación mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas de pérdida de memoria.

El hallazgo es crucial porque demuestra que la presencia de estos biomarcadores no es una sentencia definitiva. La intervención nutricional puede modificar la trayectoria de la enfermedad y ofrecer una ventana de oportunidad para la prevención.

A diferencia de otras dietas generales, el índice inflamatorio dietético utilizado en este análisis se basa en datos empíricos. Mide exactamente cómo ciertos alimentos interactúan con los marcadores de inflamación en el torrente sanguíneo.

Un enfoque hacia la nutrición de precisión

Los expertos señalan que estos descubrimientos acercan a la medicina hacia la nutrición de precisión. Esto significa que las recomendaciones dietéticas podrían personalizarse según el perfil de riesgo biológico de cada paciente.

Aunque el estudio es de naturaleza observacional y no establece una relación de causa y efecto directa, la evidencia es contundente. Refuerza la idea de que el estilo de vida es una herramienta poderosa contra las enfermedades neurodegenerativas.

Los especialistas médicos sugieren que adoptar hábitos similares a la dieta mediterránea puede ser un excelente punto de partida. La clave radica en mantener la consistencia a lo largo de los años para proteger la estructura cerebral.

Mientras la ciencia avanza en la búsqueda de tratamientos farmacológicos, la prevención a través de la alimentación se consolida como una estrategia accesible. Cuidar la dieta diaria es, hasta el momento, una de las mejores defensas para el cerebro.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB