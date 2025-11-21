Viernes, 21 de Noviembre 2025

'Hasta la chanclas', este es el origen y significado de la frase mexicana

El lenguaje coloquial mexicano es muy interesante y divertido, por lo ingenioso que resulta ser

Ya sea para expresar agotamiento y hartazgo, o para señalar a alguien se emborracho demasiado. PIXABAY/ CANVA

¿Quién no ha escuchado antes en algún momento las expresiones de: “¡Estoy hasta las chanclas!” o “¡Se puso hasta las chanclas!”?  Esa expresión coloquial que suelen usar los mexicanos en ciertas situaciones específicas, para expresar y mostrar un grado muy alto de “algo”. 

¿Qué significa y cuál es su origen? 

La expresión puede significar dos cosas:

  1. Que alguien esté muy cansado/harto de algo o alguien
  2. También puede referirse a alguien que haya bebido mucho y se pusiera muy borracho 

El Diccionario del Español en México (DEM) dice: 

(Ponerse, estar, andar) hasta las chanclas Emborracharse o estar muy borracho: “Está hasta las chanclas, ya ni puede bailar”, “Se puso hasta las chanclas el día de su cumpleaños

“Chanclas” es otro termino que se usa y se le conoce a las sandalias en México; la imagen podría sugerir llegar a un límite (estar literalmente “hasta” algo básico y doméstico), enfatizando un estado de forma exagerada

Como tal no hay una etimología única y comprobada, hay explicaciones folklóricas que relacionan la imagen de alguien “hasta las chanclas” como si estuviera tan lleno, afectado o deshecho que llega hasta las chanclas, o la idea de caer/descalzarse por la borrachera. Estas explicaciones son sólo conjeturas populares y no cuentan con una fuente "académica" definitiva.

Su uso más frecuente es entre hablantes jóvenes, en tono informal, que suele ser a menudo de forma jocosa o exagerada. No es una expresión formal ni adecuada para contextos profesionales. 

