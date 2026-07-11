Esta es la mejor forma de pedir el pollo para ahorrar dinero

Comprar pollo es una de las formas más económicas de incluir proteína en la alimentación diaria. Sin embargo, la manera en la que se pide en la carnicería o pollería puede hacer una diferencia importante en el precio final.

Aunque muchas personas prefieren comprar únicamente pechuga por comodidad, carniceros coinciden en que esta no es la opción más conveniente si el objetivo es ahorrar. La recomendación es adquirir el pollo entero y pedir que lo despiecen en el establecimiento.

¿Por qué comprar el pollo entero sale más barato?

La pechuga es el corte con mayor demanda entre los consumidores, por lo que suele tener un precio más elevado por kilogramo. Además, para venderla por separado es necesario realizar un proceso de despiece, selección y manipulación que también influye en su costo.

En cambio, al comprar un pollo completo se paga un precio promedio por todas sus piezas, lo que reduce considerablemente el costo por kilo. Incluso, muchos carniceros ofrecen cortarlo según las necesidades del cliente sin cobrar un costo adicional.

El truco para ahorrar más en cada compra

La recomendación es sencilla, solo pide un pollo entero y solicita que lo dividan en piezas. De esta manera puedes aprovechar:

Pechugas para filetes o ensaladas.

Muslos y piernas para hornear o freír.

Alitas como botana o para cocinar al horno.

Carcasa, cuello y huesos para preparar caldos.

Este aprovechamiento permite obtener varias comidas con una sola compra y reduce el desperdicio de alimentos.

¿Vale la pena comprar solo pechuga?

La pechuga continúa siendo una excelente opción por su alto contenido de proteína y bajo nivel de grasa, pero también es el corte más caro del pollo debido a su popularidad.

Si únicamente consumes pechuga, probablemente pagarás más por kilo que alguien que compra el ave completa. Además, al adquirir el pollo entero puedes congelar las piezas que no utilizarás de inmediato y distribuirlas durante la semana.

Otras piezas económicas del pollito

Si no deseas comprar un pollo completo, existen cortes que también ofrecen una buena relación entre precio y sbaor:

Pierna y muslo.

Cuartos traseros.

Retazo.

Huacal para preparar caldos.¿

Pedir el pollo entero y aprovechar todas sus partes permite preparar diferentes platillos, desde filetes y guisos hasta sopas y caldos.

Además de reducir el gasto semanal en alimentos, esta práctica ayuda a disminuir el desperdicio y sacar el máximo provecho de cada pieza.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

