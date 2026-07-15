Especie en peligro crítico de extinción: Buscan proteger a la vizcacha ecuatoriana con la compra de uno de sus últimos refugios naturales (VIDEO)

La conservación de la biodiversidad suele depender de grandes áreas naturales protegidas, pero en ocasiones basta un pequeño territorio para marcar la diferencia entre la supervivencia y la desaparición de una especie. Ese es el caso de Loma Delgada, un bosque andino ubicado en el sur de Ecuador que podría convertirse en un santuario para la vizcacha ecuatoriana, uno de los mamíferos más amenazados del país.

Con el objetivo de evitar que este ecosistema sea transformado por actividades como la minería o el avance de la frontera agrícola, la Fundación Amazonía Productiva impulsa una campaña para adquirir el terreno y garantizar su conservación a largo plazo. El proyecto busca proteger no solo a este peculiar roedor andino, sino también a decenas de especies de flora y fauna que dependen de este hábitat.

Aunque ocupa apenas 35 hectáreas, Loma Delgada alberga cascadas, cavernas, nacientes de agua y un ecosistema de gran valor ecológico que abastece de recursos hídricos a comunidades cercanas y forma parte de una cuenca compartida entre Ecuador y Perú.

¿Qué es la vizcacha ecuatoriana y por qué es tan importante?

La vizcacha ecuatoriana (Lagidium ahuacaense) es un pequeño mamífero endémico del sur de Ecuador. Fue identificada por la ciencia en 2009, lo que la convierte en una de las especies de mamíferos descubiertas más recientemente en América del Sur.

A primera vista recuerda a una mezcla entre un conejo y una chinchilla, aunque en realidad pertenece al grupo de los roedores. Se caracteriza por su abundante pelaje gris, sus largas vibrisas, grandes ojos adaptados a la vida entre las montañas y una cola larga y tupida que le ayuda a mantener el equilibrio mientras se desplaza entre rocas y acantilados.

Los ejemplares adultos suelen medir entre 30 y 45 centímetros de longitud, con una cola que puede alcanzar casi el mismo tamaño de su cuerpo. Su peso oscila generalmente entre 1.5 y 3 kilogramos, dependiendo de la disponibilidad de alimento y las condiciones del hábitat.

Además de su singular aspecto, desempeña una función ecológica fundamental. Al alimentarse de hierbas, hojas, semillas y otras partes de las plantas, contribuye a la dispersión de semillas y favorece la regeneración natural de la vegetación, razón por la que algunos especialistas la describen como una auténtica "jardinera" del ecosistema andino.

Un refugio amenazado por incendios y minería

Loma Delgada se localiza en el cantón de Quilanga, en la provincia de Loja, una región montañosa cercana a la frontera con Perú. Durante años, el propietario del terreno ha protegido voluntariamente el bosque, evitando actividades que pudieran afectar el delicado equilibrio ambiental del lugar .

Sin embargo, diversas amenazas han incrementado la presión sobre este refugio natural, entre ellas destacan la expansión agrícola, la presencia del pino, una especie invasora que desplaza la vegetación nativa y aumenta el riesgo de incendios forestales, así como el interés de empresas vinculadas a concesiones mineras en la zona.

En 2024, un incendio forestal afectó miles de hectáreas del sur de Ecuador y alcanzó parte de Loma Delgada, dejando en evidencia la fragilidad de este ecosistema y la necesidad de implementar acciones de restauración y prevención.

Un proyecto que busca conservar mucho más que una especie

Para asegurar la protección del área, la Fundación Amazonía Productiva busca recaudar 167 mil 106 dólares, de ese monto, 60 mil dólares se destinarán a la compra del terreno, mientras que el resto permitirá financiar durante cinco años diversas acciones de conservación.

Entre ellas se encuentran programas de restauración ecológica, reforestación con especies nativas, monitoreo de fauna mediante cámaras trampa, investigaciones científicas y la contratación de un guardaparques encargado de vigilar el sitio.

El proyecto también contempla impulsar el ecoturismo responsable, actividades de educación ambiental y alternativas económicas sostenibles que permitan a las comunidades locales obtener beneficios sin comprometer la biodiversidad del bosque.

Más allá de proteger a la vizcacha ecuatoriana, la iniciativa busca preservar un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de aproximadamente 3 mil 500 personas, además de conservar un corredor biológico que conecta diversos ambientes de la región andina.

La historia de Loma Delgada refleja una tendencia cada vez más común en distintos países: la adquisición de terrenos privados con fines de conservación. Este modelo ha permitido proteger hábitats clave para especies amenazadas y demuestra que, en ocasiones, preservar unas cuantas hectáreas puede tener un impacto decisivo en la supervivencia de animales únicos y en la conservación de los recursos naturales de toda una región.

TG