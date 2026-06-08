¿Cómo se lava el menudo para que no huela mal?

Para muchas familias mexicanas, el menudo es uno de los platillos más tradicionales para los fines de semana, reuniones familiares o incluso para aliviar la resaca. Sin embargo, uno de los principales retos al prepararlo es eliminar el olor característico que desprende la pancita de res si no se limpia correctamente.

Por ello, conocer la forma adecuada de lavar el menudo es clave para lograr un caldo más limpio, apetitoso y con mejor sabor.

¿Por qué el menudo puede tener mal olor?

El menudo se elabora principalmente con el estómago de la res, una parte que requiere una limpieza profunda antes de cocinarse. Aunque en muchos establecimientos ya se vende parcialmente limpio, suele conservar residuos y aromas naturales que pueden intensificarse durante la cocción si no se realiza un lavado adecuado.

El olor fuerte no necesariamente significa que el producto esté en mal estado, pero sí indica que necesita un proceso de limpieza más exhaustivo antes de llevarlo a la olla.

El método tradicional para limpiar el menudo

Una de las técnicas más utilizadas consiste en enjuagar varias veces el menudo con abundante agua fría. Después, se recomienda colocarlo en un recipiente amplio y frotarlo cuidadosamente.

Muchas personas utilizan jugo de limón y sal de grano para ayudar a eliminar impurezas y neutralizar olores. La mezcla se deja actuar durante algunos minutos mientras se masajea la superficie de la carne.

Posteriormente, el menudo debe enjuagarse nuevamente con agua limpia hasta retirar cualquier resto de sal o limón.

El truco del vinagre

Otra alternativa popular es utilizar vinagre blanco . Después del primer lavado, se puede remojar el menudo durante 15 a 20 minutos en agua con una pequeña cantidad de vinagre.

Este ingrediente ayuda a reducir los olores fuertes y contribuye a una limpieza más profunda. Una vez terminado el remojo, es importante volver a enjuagar varias veces para evitar que el sabor del vinagre permanezca en la preparación.

Precocción para mejores resultados

Algunas cocineras y cocineros recomiendan realizar una precocción antes de preparar el caldo definitivo. Consiste en hervir el menudo durante algunos minutos y desechar esa primera agua.

Este procedimiento ayuda a eliminar espuma, grasa e impurezas que pueden afectar tanto el aroma como la apariencia final del platillo.

Consejos para un menudo más sabroso

Además de una buena limpieza, utilizar ajo, cebolla, laurel y especias durante la cocción puede ayudar a mejorar el aroma del caldo. También es importante adquirir el producto en establecimientos confiables y mantenerlo refrigerado hasta el momento de prepararlo.

Con estos sencillos pasos, el menudo puede quedar limpio, sin olores desagradables y listo para convertirse en uno de los platillos más apreciados de la gastronomía mexicana.

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