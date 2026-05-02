Durante esta intensa temporada de calor, los habitantes de Guadalajara y de todo el estado de Jalisco experimentan diversas sensaciones físicas inusuales debido al drástico incremento térmico. Es fundamental entender exactamente qué ocurre internamente en nuestra anatomía para evitar el pánico innecesario ante el clima extremo que vivimos.

El fascinante mecanismo de la termorregulación humana

Nuestro organismo funciona como una máquina biológica perfecta que busca constantemente mantener una temperatura interna estable de 37 grados Celsius. Cuando el ambiente exterior supera este límite, el cerebro activa de inmediato un proceso fisiológico conocido como termorregulación para enfriarnos y protegernos del daño.

Uno de los primeros síntomas físicos es la notoria hinchazón en manos y pies, la cual es causada directamente por la vasodilatación . Los vasos sanguíneos se expanden estratégicamente para acercar la sangre a la piel y liberar calor, lo cual es completamente normal y no representa un peligro.

Asimismo, la sudoración excesiva y la profunda sensación de letargo son respuestas defensivas vitales . El cuerpo gasta una enorme cantidad de energía metabólica intentando enfriarse mediante la evaporación del sudor, lo que explica claramente por qué nos sentimos tan agotados incluso sin realizar ninguna actividad física intensa.

¿Por qué no debemos preocuparnos en exceso por estos cambios?

Sentir pesadez, somnolencia diurna o una sed constante no significa en absoluto que estemos enfermos, sino que nuestro sistema de enfriamiento está funcionando de manera óptima . Preocuparse de más puede generar cuadros de ansiedad, lo cual paradójicamente aumenta la temperatura corporal y acelera el ritmo cardíaco sin necesidad.

Las autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco han reiterado en múltiples ocasiones que estos síntomas leves son puramente transitorios y desaparecen rápidamente al resguardarse en la sombra o al hidratarse. El cuerpo humano posee una capacidad de adaptación asombrosa frente a las severas variaciones climáticas de nuestra región.

Por su parte, los médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que el reposo adecuado y la ingesta constante de líquidos son más que suficientes para revertir esta fatiga térmica. No se requiere medicación alguna, sino simplemente aprender a escuchar las sabias señales que nos envía nuestro propio organismo.

La gran diferencia entre la fatiga normal y un golpe de calor

El verdadero riesgo para la salud surge únicamente cuando el cuerpo pierde por completo su capacidad de sudar y la temperatura interna se dispara sin control. Si la piel se torna roja, caliente y seca, acompañada de mareos severos, náuseas o confusión mental, ya no es una reacción normal, sino una emergencia médica inminente.

Para transitar esta calurosa temporada de forma completamente segura y sin encender alarmas innecesarias en casa, los expertos en salud pública recomiendan seguir una serie de medidas preventivas. Estos consejos son muy sencillos de aplicar, pero resultan altamente efectivos en nuestra rutina del día a día.

• Bebe agua natural constantemente durante todo el día, incluso si no tienes sensación de sed.

• Usa ropa holgada, preferentemente de colores claros y tejidos transpirables como el algodón puro.

• Evita la exposición solar directa y prolongada entre las 11:00 y las 16:00 horas.

• Consume abundantes frutas frescas y ricas en agua, como la sandía, el melón o la piña.

Mantener la calma y comprender a fondo nuestra propia biología nos permite disfrutar de la temporada primaveral sin miedos infundados ni estrés adicional. La información verificada y oportuna es siempre nuestra mejor herramienta para cuidar la salud personal y la de nuestras familias frente a las implacables altas temperaturas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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