BMW X5 2026 estrena diseño, versión eléctrica y una gama con múltiples motorizaciones

A poco tiempo de conocer los modelos que encabezan la revolución de la marca alemana, la X5 estrena generación, con todo y versión eléctrica.

Disruptivo sería el adjetivo adecuado para calificar el aspecto de la nueva camioneta mediana premium, con una nueva “cara” que descarta el uso de parrillas sobredimensionadas en favor de elementos un poco más discretos, llenos de detalles luminosos y otros en acabado negro brillante, además de luces diurnas en forma de doble “X”. El diseño exterior se complementa con salpicaderas esculpidas, la ausencia de manijas tradicionales en las puertas, calaveras estilizadas y la opción de equiparla con rines de hasta 23 pulgadas.

La apertura de las puertas es completamente eléctrica y permite ingresar a un habitáculo futurista e impactante, con materiales de lujo y una amplia combinación de colores y texturas disponibles en la gama. No obstante, las protagonistas puertas adentro son las pantallas. La nueva X5 integra una pantalla central de 17.9 pulgadas, sumada a otra ubicada en la base del parabrisas, de pilar a pilar, y complementada, primero, por un Head-Up Display 3D y, además, por una pantalla de 14.6 pulgadas para el pasajero, con la posibilidad de ver películas o jugar videojuegos.

No es lo que parece

A pesar de lo que pudiera sugerir su diseño, las nuevas X5 e iX5 no están basadas en la plataforma Neue Klasse, sino que utilizan una variante mejorada de la arquitectura CLAR empleada por el modelo anterior. Gracias a ello, pueden ofrecerse con diferentes tipos de motorización, comenzando con la X5 40, que recibe el conocido motor de seis cilindros en línea de 3.0 litros turbo, con 394 hp y 428 libras-pie de torque, además de tecnología mild hybrid de 48 V.

La gama se complementa con una versión plug-in hybrid, que utiliza el mismo motor de seis cilindros en línea de 3.0 litros turbo, acoplado a un motor eléctrico para ofrecer una potencia combinada de 483 hp y 516 libras-pie de torque, alimentados por una batería de 26.5 kWh de capacidad. Con ello puede recorrer hasta 63 km en modo totalmente eléctrico en la versión X5 50e o incrementar la potencia hasta 612 hp y 590 libras-pie en la X5 M60e xDrive.

Sin embargo, la verdadera novedad es la llegada de la iX5, es decir, la primera variante impulsada exclusivamente por baterías de la popular SUV alemana. Utiliza un sistema de 800 V con una batería de 141 kWh de capacidad para alimentar dos motores eléctricos que generan 570 hp y 593 libras-pie de torque, con una autonomía de hasta 700 km, de acuerdo con el ciclo EPA, que suele ser el más conservador.

En un mundo donde la mayoría de los fabricantes se ha desencantado de sus propuestas eléctricas, BMW apuesta por ofrecer al cliente la posibilidad de elegir el tipo de motorización que mejor se adapte a sus necesidades, en lugar de obligarlo a adoptar nuevas tecnologías.