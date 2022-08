Yves Saint Laurent Beauty anuncia a Lil Nas X como nuevo embajador de la marca

El rapero queer, conocido como Lil Nas X, ha sido anunciado como el nuevo embajador de YSL Beauty, donde la marca confirma que esta nueva cara hará presencia en el futuro de la industria de la belleza.

Lil Nas X representará la imagen de la empresa en el territorio estadounidense, en el que marcará las iniciativas de la marca aceptando su belleza sin ser definidos por los estándares de la sociedad.

Toda esta nueva campaña, incluidos el maquillaje y las fragancias para hombres, solo Lil Nas X aparecerá en la publicidad en EE. UU. y lo que abarca el desarrollo de contenido estratégico.

Hasta ahora, ya han sido lanzados los primeros productos de la colección, al mismo tiempo que la sesión de fotos con X. En su primera aparición nos muestra el labial "Rouge Pur Couture: The Bold" de la marca y el rímel "Lash Clash" en una locación desértica, luciendo múltiples atuendos inspirados en el Rock and Roll, con un conjunto de mezclilla y un look de cuero de pies a cabeza.

Y para el maquillaje, sombra de ojos color azul y luminosidad dorada. ¡Súper Fashion! Para hacer un look completo, sus uñas fueron color negro mate, un tanto discreto y elegante.

Pronto serán anunciados el resto de los productos de la colección en la pagina oficial de YSLBeauty.com

