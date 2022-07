Visitan Rockstars de la cocina la Riviera Maya

Así como legendarios cantantes y bandas tienen una presencia significativa en los hoteles Hard Rock gracias a la memorabilia de las paredes, los Rockstar Chefs también tienen un lugar importante gracias a esta iniciativa que se organiza de manera trimestral en los diferentes complejos de la marca en México.

En la última edición de este evento en la propiedad de Riviera Maya, se tuvieron como invitados al conocido José Manuel Baños, del restaurante Pitiona, y a la chef Thalía Baños, una de las más grandes promesas de la cocina oaxaqueña gracias a los restaurantes Levadura de Olla y Cocina de Humo.

“Yo me considero muy fan del rock, por eso, cuando me escribieron para invitarme al evento estaba muy triste porque no iba a poder asistir; afortunadamente me ayudaron a mover la agenda y poder participar. Me ha encantado ser parte, he aprendido mucho porque la operación es grandísima. Creo que los pilares de un Rockstar Chef son traer tu esencia, ingredientes clave que te permitan mostrar tus sabores, y querer abrir camino para quienes vengan después de ti” compartió en entrevista la chef nombrada como Best New Chef por Food & Wine.

Como parte de las actividades, ambos chefs prepararon una cena especial de 6 tiempos con platillos e ingredientes oaxaqueños; además, participaron en una cata a ciega de ingredientes, una clase de cocina para niños y una degustación de tlayudas, que disfrutaron muchísimo quienes tomaban el sol en la alberca Oasis.

El proyecto de Rockstar Chefs, que inició en 2015, se ha llevado a cabo en las diferentes propiedades de Hard Rock Hotels en México y ha contado con la participación de reconocidos chefs como Aquiles Chávez, Juan Arroyo, Gaby Ruiz, Juan Emilio Villaseñor, Roberto Ruiz y Lula Martín del Campo, entre otros.

ESPECIAL/Mariana Mijares

Paraíso para los amantes del sonido

El hotel Hard Rock Hotel Riviera Maya es una gran opción este verano gracias a la posibilidad de vivir al máximo la música mediante tracks (listas de reproducción curadas para escuchar en Spotify), wax (de la mano con Crosley, el hotel puede prestarte un tocadiscos y una colección cuidadosamente seleccionada de 10 discos icónicos elegidos por el equipo de expertos en música) y picks (te prestan una guitarra, que viene con auriculares y un amplificador, perfecta para crear un estudio en tu propio cuarto), además del programa Music Lab para conformar una banda, tomar lecciones y presentarte frente al público.

Otra ventaja de este hotel es el concepto de Todo Incluido que puede disfrutarse en los más de 10 restaurantes: como Zen, de especialidad asiática y con área de teppanyaki, Le Petit Cochon, de especialidad francesa y donde hay que probar el ratatouille, Frida o Los Gallos, de cocina mexicana, Ciao, de cocina italiana a la carta o Toro, el steakhouse. Además, hay otros restaurantes que elevan la experiencia, como el nuevo Awaken your senses, que te lleva a viajar virtualmente para probar platillos de diferentes países.

Este hotel cuenta con 1264 habitaciones y se dividide en dos secciones: Hacienda, el área familiar que incluye un parque acuático que mantendrá fascinados a los niños y Escape Rooms y cuartos de videojuegos ideales para los adolescentes. El área de Heaven, sólo para adultos, es donde se encuentran el Spa, el salón de belleza y un gimnasio en el que te verá ejercitarte la misma Britney Spears.

Explora su oferta

