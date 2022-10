Víctor Benítez explora la fotografía en Día Platino

Día Platino, evento diseñado para personas de 60 o más años de edad que permite descubrir posibilidades de envejecimiento saludable, bienestar y longevidad, el cual tendrá lugar en el Conjunto Santander este 15 de octubre de 9:00 a 21:00 horas, tendrá como una de sus actividades el curso “El arte de la fotografía con celular” que impartirá el experimentado artista Víctor Benítez.

En entrevista con EL INFORMADOR, Benítez comenta que su interés es “dialogar y pensar en la construcción de imágenes, y eso no tiene que ver precisamente con la cámara que utilizamos; es decir, se puede usar una herramienta como el teléfono celular para materializar casi cualquier idea fotográfica” y, en ese sentido, “esta generación de 60 o más años no está muy empapada de todo el jugo que puede extraer de sus equipos móviles, por eso esta oferta de curso”.

El curso busca “entender y reflexionar sobre las imágenes que construimos, no es una cuestión técnica sino consciente y sensorial”, explica el fotógrafo, “yo soy retratista, me he especializado en retratar escritores alrededor del mundo; aquí el propósito es compartir experiencias sobre el hacer fotografía, utilizar ciertas cuestiones de luz y otros detalles”.

Benítez agrega que “reflexionar en torno a la imagen” es muy importante al hacer fotografía, “y de ahí puede partir que sean buenas o malas, porque no somos conscientes de lo que retratamos; utilizamos el teléfono como una extensión de lo que vemos y así capturamos, la idea es adquirir consciencia de ciertas cosas: encuadre, colores y otros elementos”.

Democracia visual

El fotógrafo agrega que “los celulares han democratizado nuestro acceso a la fotografía; casi cualquiera puede tomar fotos con el teléfono, y hay un espectro amplio entre calidades (y entre uno y otro teléfono), pero casi todos los dispositivos cumplen las mismas funciones, y ahí está el reto, estar conscientes de las imágenes que deseamos construir y sacar el mejor provecho”.

Benítez anota que “aquí nos referimos a una generación que conoció la cámara analógica, y vivió con ella muchos años; asumió el cambio de generación y se adaptó, pero tal vez no hubo tiempo ni oportunidad en el camino de tomar conciencia de la reflexión sobre la imagen”.

Dinamismo y accesibilidad

Aunque de corta duración, el taller -dice Benítez- “es dinámico, con la intención de que la gente que esté de paso en el evento tenga acceso a esta charla o curso. Esto, porque se trata ante todo de reflexionar acerca de lo que vemos, las problemáticas que se suscitan y cómo resolverlas, en el sentido técnico. En especial, hay que tratar de dilucidar hacia dónde queremos llegar, y que las cosas que tenga uno por dentro puedan salir a flote”.

El fotógrafo señaló que el único requisito material del taller es contar con una celular, “pues el curso es democratizable, no solo por su alcance, generación o edad, sino por la accesibilidad, sus herramientas son más artísticas o poéticas, antes que las condiciones de carácter técnico”.

En el Día Platino se podrá disfrutar de un programa cultural y artístico, con música, arte, cine, danzón, experiencias gastronómicas, catas, degustaciones, productos y servicios para la comunidad sénior. La admisión general es de $500 pesos y los boletos están a la venta a través del sitio web boletos.conjuntosantander.com o la página platino60.com

Sobre Víctor Benítez

Fotógrafo de retrato; el trabajo de Víctor Benítez como tal está comprometido con la industria cultural. En 2017 comenzó su proyecto “Cartografía íntima: Habitaciones literarias” que ha documentado a más de 150 autores en México, Italia, España, Francia, Suiza y Alemania; entre ellos: Jordi Sierra i Fabra, María Fernanda Ampuero, Yásnaya Aguilar, Emiliano Monge, Santiago Gamboa, Carmen Boullosa, Camila Fabbri, Patricio Pron, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos, Lorea Canales y Jorge Carrión. Además su trabajo se ha exhibido en el Seminario de Cultura Mexicana, el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Galería Oscar Román de la Ciudad de México, así Como en distintos recintos culturales de la República Mexicana. Benítez es colaborador de medios como Revista Gatopardo (México), Tierra Adentro (México) y Revista Trama (España).

También ha ilustrado una veintena de libros de grupos editoriales como Penguin Random House y Editorial Planeta en México, Estados Unidos y Europa.